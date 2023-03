Mais de 240 vagas de emprego são oferecidas em Maceió; saiba como se candidatar

Envio de currículo para as vagas pretendidas pode ser feito por email ou pessoalmente na sede do Sine, no centro da cidade, a partir desta segunda-feira (6). Sine Maceió oferta vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (6)

Ascom/Semtabes

Maceió tem 249 vagas disponíveis por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine). São oportunidades para vendedor, consultor de negócios, costureira, auxiliar de cozinha, motorista, serviços gerais, técnico em enfermagem, entre outros. Os interessados podem se candidatar a partir desta segunda-feira (6).

Além das 246 vagas de emprego, também há três vagas de estágio para quem cursa ensino superior na área de administração de empresas, ciências econômicas ou logística (veja todas as vagas e os requisitos para cada uma delas na tabela abaixo).

Vagas de emprego e estágio em Maceió

Quem deseja se candidatar, deve enviar o currículo para imosine.semtabes@gmail.com, indicando no assunto do email qual a vaga escolhida.

Também é possível entregar o currículo pessoalmente, na unidade de atendimento do Sine Maceió, que fica no 2º piso do Shopping Popular, no Centro. O posto funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Para mais informações, o Sine disponibiliza dois canais de contato:

WhatsApp (82) 9 8879-1919

Ligação 0800 082 6205

