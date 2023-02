Mais de 28,4 mil doses de vacinas bivalentes da Pfizer são destinadas às cidades do Alto Tietê

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, grupo prioritário será o primeiro a receber o imunizante. De acordo com a Prefeitura de Guararema, aplicação das doses começa nesta sexta-feira (24). Um total de mais de 28,4 mil doses de vacinas bivalentes da Pfizer foi destinado a cinco cidades do Alto Tietê, de acordo com levantamento do g1 com base em informações das prefeituras. Em Guararema, segundo a Prefeitura, as doses bivalentes começam a ser aplicadas nas unidades de saúde da cidade já nesta sexta-feira (24).

Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano forneceram informações sobre o imunizante ao g1. Apenas as prefeituras de Arujá e Biritiba Mirim não responderam aos questionamentos.

Em Isabel, de acordo com a administração do município, a imunização terá início na segunda-feira (27), enquanto no mesmo dia será aberto o agendamento para a aplicação das vacinas em Mogi das Cruzes.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que as vacinas bivalentes da Pfizer serão distribuídas aos municípios ainda nesta semana para início da imunização na próxima segunda-feira (27). O Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) da Capital, Santo André, Mogi das Cruzes, Franco da Rocha e Osasco receberá 862,4 mil doses para distribuição aos municípios.

Ainda segundo a pasta, conforme documento técnico do Ministério da Saúde, o primeiro público a ser imunizado será composto por:

idosos acima de 70 anos;

pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILPI’s) a partir de 12 anos, tanto abrigados quanto trabalhadores dessas instituições;

imunocomprometidos;

comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

A secretaria ainda afirmou que a população apta a receber o imunizante será ampliada de acordo com a chegada de novas doses.

Confira como será a vacinação em cada cidade

Ferraz de Vasconcelos

O município de Ferraz de Vasconcelos receberá 4.902 doses da Vacina Pfizer Bivalente. A vacina será ofertada em todas as UBS das 8h às 16h, exceto as UBS CSII e CDHU que vacinam das 8h às 20h.

O público-alvo, conforme nota do Ministério da Saúde, será:

Idosos acima 60 anos;

Pessoas vivendo em instituição de longa permanência ( acima de 12 anos);

Imunocomprometidos graves;

Indígenas, ribeirinhas e quilombolas ( acima de 12 anos);

Gestante e puérperas;

Trabalhadores de saúde;

Pessoas com deficiência permanente ( acima de 12 anos);

População privada de liberdade.

O público alvo pode ser alterado conforme a nota técnica do estado de São Paulo.

Para se vacinar, é preciso apresentar documento de identificação e comprovante de vacinação.

Guararema

A Prefeitura de Guararema informou que o município receberá 1.278 doses da vacina Pfizer Bivalente nesta sexta-feira (24).

Nesta sexta, foi feita a imunização de pacientes atendidos pela Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (Emad) da Central de Vacinação Coronavírus (Cevac).

Depois disso, estará disponível a partir de segunda-feira (27) nos seguintes horários e endereços: das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 12h, aos sábados na Central de Vacinação Coronavírus (Cevac) – na Rua Oswaldo Freire Martins, 10 – Casa 1; e das 8h às 16h de segunda a sexta-feira, na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Dulce, na Rua Pedro Álvares Cabral, 36.

Nesta “fase 1”, Guararema vai vacinar o grupo prioritário, que inclui pessoas de 70 anos ou mais; pessoas a partir de 12 anos que estejam vivendo em instituições de longa permanência (ILP); e pessoas imunocomprometidas ou inseridas em comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

Conforme o Informe Técnico Operacional emitido pelo Ministério da Saúde, “o esquema vacinal recomendado é uma dose da vacina Covid-19 Pfizer bivalente (dose de reforço), para pessoas que apresentem o esquema primário completo de duas doses, (D1 + D2), respeitando o intervalo mínimo de 4 meses da última dose da vacina de Covid recebida, seja ela qual for. A vacinação de pessoas com exposição recente à Covid, ou pessoas na comunidade que tiveram contato com casos suspeitos (ou confirmados) de COVID não devem ser vacinadas durante o período de quarentena”.

Para se vacinar, é preciso levar um documento com foto contendo o número do CPF (original) e o Cartão Nacional de Saúde (original). Caso se aplique, é preciso levar também o comprovante de imunossuprimido (que pode ser uma receita do medicamento utilizado), e se houver, a carteira de vacinação da Covid-19 (opcional).

Itaquaquecetuba

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Saúde, informou que a diretoria do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) ainda está discutindo detalhes dos documentos técnicos para o estado de São Paulo junto ao Ministério da Saúde, ou seja, o município ainda não recebeu informes técnicos sobre a liberação das doses.

Mogi das Cruzes

A Prefeitura de Mogi das Cruzes informou que, de acordo com o Governo do Estado, a cidade irá receber 16.600 doses.

Nesta primeira etapa, o público-alvo será idosos com 70 anos ou mais. Para receber a dose da vacina Bivalente, o idoso precisa ter no mínimo 2 doses anteriores de vacina contra a COVID 19 monovalente, e ter passado pelo menos 4 meses após a última dose recebida.

Em Mogi, este público será atendido mediante agendamento no site do Clique Vacina ou no SIS 160. As primeiras agendas serão liberadas na segunda-feira (27), às 13h30.

Os documentos necessários para receber a dose são RG, CPF e comprovante das doses anteriores.

Poá

A Secretaria de Saúde de Poá, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informou que Poá receberá, nesta sexta-feira (24), 3.498 doses da Pfizer Bivalente, que serão distribuídas em todas as unidades de saúde.

O Departamento de Vigilância em Saúde disse que ainda aguarda a diretoria do CVE informar detalhes de atualização do documento técnico da Campanha de Imunização contra a COVID-19 para o estado de São Paulo: público alvo e critérios para aplicação deste imunizante.

Salesópolis

A Prefeitura de Salesópolis informou que ainda não possui o quantitativo da grade que o Ministério da Saúde enviará ao município. A Campanha de Vacinação iniciará nas unidades de saúde, no horário de expediente, das 8h às 16h, de segunda a sexta feira.

A vacina será destinada a grupos prioritários que têm esquema básico completo, mas ainda não se sabe qual o grupo prioritário será contemplado primeiro. Quando iniciar a campanha o munícipe deverá apresentar cartão de vacina COVID, CPF E CNS.

Santa Isabel

Segundo a Prefeitura de Santa Isabel, o município receberá 2.220 doses do imunizante . A vacinação terá início na segunda-feira (27), das 7h às 16h, em todas as unidades de saúde. Porém, até o momento, a gestão estadual não formalizou a qual público se destina estas vacinas. Estamos aguardando informações oficiais.

Para se imunizar, o munícipe deve apresentar cartão de vacina e documento de identificação com o número de CPF na unidade de saúde próximo da sua residência.

Suzano

A Secretaria de Saúde de Suzano informou que iria retirar na quinta-feira (23) o lote com a vacina Pfizer Bivalente no Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) do Alto Tietê, em Mogi das Cruzes.

No entanto, ainda não há informações sobre a quantidade disponível, o público-alvo que será atendido neste primeiro momento e o início da imunização. O município irá aguardar ainda a nota técnica do governo do Estado com todas essas informações.

