Mais de 30 bombeiros são resgatados após ficarem ilhados em local de tragédia no Litoral Norte de SP

Mais de 30 bombeiros foram resgatados após ficarem ilhados na tarde desta terça-feira (28), no bairro Baleia Verde, em São Sebastião. Voltou a chover forte na cidade do Litoral Norte de São Paulo, onde aconteceu a tragédia devastadora que matou 64 pessoas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 38 pessoas ficaram ilhadas, sendo 34 bombeiros, dois agentes da Defesa Civil e dois moradores. Todos estavam fazendo buscas pelo caseiro de 52 anos que está desaparecido desde o temporal.

De acordo com a corporação, todos estão bem e foram resgatados do local por aeronaves do Comando de Aviação.

Chuva forte volta a atingir São Sebastião

Além do grupo ilhado, a chuva trouxe outros problemas para a cidade, que registrou pontos de alagamento na Vila Sahy e em Maresias. O tráfego em um trecho da Rio-Santos foi suspenso.

A chuva volumosa que atingiu a cidade veio acompanhada de raios e ventos. De acordo com a Defesa Civil, há risco de deslizamentos e os moradores de áreas de risco precisam tomar cuidado.

Apesar do alagamento em ruas, até a publicação desta reportagem não houve registro de novos deslizamentos, desabrigados ou vítimas em decorrência do temporal.

O Departamento de Estradas e Rodagem informou que o tráfego entre os km 174 e 176 da Rio-Santos foi suspenso temporariamente, para a segurança dos motoristas. O local deve retomar a operação comboio quando a chuva cessar.

Bombeiros ilhados

Confira, abaixo, um resumo do caso:

O que aconteceu?

Dezenas de pessoas morreram, casas foram destruídas e rodovias bloqueadas após um temporal histórico que atingiu o Litoral Norte de São Paulo há nove dias.

A chuva começou no sábado (18). Durante a noite, ela já era muito forte e não parou mais. Por conta disso, a maioria dos estragos começou já na madrugada de domingo (19).

Buscas por desaparecidos em meio à lama de um deslizamento que derrubou casas na Vila do Sahy, em São Sebastião

A cidade mais prejudicada foi São Sebastião. A Vila Sahy, na Costa Sul do município, foi a mais atingida por deslizamentos de terra e ficou totalmente destruída. O local soma a maior parte das vítimas da tragédia.

Outra cidade da região com registro de morte foi Ubatuba, onde uma menina de sete anos morreu após uma pedra de duas toneladas deslizar e atingir o local ela morava.

Caraguatatuba, Guarujá e Bertioga também sofreram prejuízos e tiveram moradores desabrigados e desalojados, mas nenhuma morte foi registrada.

Veja onde ficam as cidades do Litoral Norte mais afetadas pela chuva

Maior chuva da história

As chuvas que caíram em entre sábado (18) e domingo (19) no litoral paulista foram as maiores registradas em 24 horas na história do país, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Chuvas causam estragos no Litoral Norte de São Paulo

O volume que caiu em Bertioga, 683 milímetros acumulados, é o maior registro dos sistemas até o momento. Na tragédia de Petrópolis, em 2022, foram registrados 534,4 milímetros. Já o então recorde do Inmet, de 1991, da cidade de Florianópolis, é de 404,8 mm em 24 horas.

Chuva que caiu em 24 horas no Litoral Norte foi o maior registro da história do Brasil

Motivos da chuva intensa

Imagens de satélite mostram as nuvens “andando” pelo litoral de São Paulo, em um movimento que o meteorologista Giovanni Dolif comparou com “cavalo de pau, marcha à ré e estacionamento”. A análise foi feita com base nas imagens de satélite abaixo.

Frente fria ‘fez cavalo de pau, deu marcha à ré e estacionou’ no Litoral Norte de SP

Quanto mais escura a cor vermelha, mais carregada de água está a nuvem de chuva.

Foram, principalmente, cinco fatores que causaram esse movimento e o grande volume de água:

baixa pressão no litoral

frente fria vindo pelo mar

ventos quentes vindos do Nordeste

nuvens com muita água

cadeia de montanhas da Serra do Mar

Entenda o que levou à chuva recorde, em 24 horas, que atingiu o litoral

Infográfico mostra fatores que contribuíram para concentração de chuva no Litoral Norte de São Paulo no dia 19 de fevereiro de 2023

Número de vítimas

De acordo com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, 65 pessoas morreram depois das chuvas – são 64 em São Sebastião, cidade mais impactada, e uma em Ubatuba. Veja mais números da tragédia:

número de óbitos: 65

número de vítimas identificadas: 57

número de desalojados: 1.090

número de desabrigados: 1.172

Quem são as vítimas?

Entre as vítimas há pelo menos 21 homens adultos, 17 mulheres adultas e 19 crianças.

Além disso, boa parte das pessoas que morreram eram turistas e estavam no litoral de São Paulo por conta do período de carnaval. Há registro, inclusive, moradores de estados distantes que morreram na tragédia, como por exemplo Bahia, Pernambuco, Ceará, Piauí e Maranhão.

Saiba quem são os mortos na tragédia na página especial do g1. Veja:

Saiba quem são as vítimas do temporal devastador

Saiba quem são as vítimas de temporal devastador.

Visitas de políticos

Desde a tragédia, São Sebastião, epicentro do desastre, recebeu a visita de diversos políticos. Logo na segunda-feira (20), um dia depois dos deslizamentos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma reunião com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e com o prefeito da cidade, Felipe Augusto (PSDB).

O governador de São Paulo, inclusive, transferiu o o gabinete para São Sebastião e ainda não deixou o município. Durante a semana, ele visitou as áreas mais atingidas, fez diversas reuniões e tem tomado as primeiras decisão em relação à tragédia.

Além deles, ministros e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), também fizeram visitas.

Lula se reúne com Tarcísio após sobrevoar áreas atingidas por fortes chuvas no litoral

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Lula e o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, em reunião com ministros

Vila Sahy

Área mais afetada pelas chuvas que castigaram o litoral, a Vila Sahy, em São Sebastião, tem mais da metade das mortes registradas na tragédia.

Deslizamento em São Sebastião

A vila surgiu na década de 1990 como uma ocupação que se chamava Vila Baiana, por ser ocupada por imigrantes que saíram da Bahia e demais estados do Nordeste em busca de oportunidades de trabalho.

O local fica na costa sul do bairro Barra do Sahy, entre os bairros Juquehy e Praia da Baleia. Tem área total estimada de aproximadamente 110.612 m² e fica às margens da rodovia Rio-Santos (SP-55).

Em uma ação do Ministério Público para solicitar a regularização fundiária do núcleo, foi informado que no local existem 648 imóveis e lá residem 779 famílias.

As moradias da Vila Sahy são simples e localizadas próximas à serra. Os moradores trabalham, principalmente, em condomínios da Baleia e de Barra do Sahy, em casas de alto padrão, em hotéis da região. Há também muitos ambulantes que vivem na Vila Sahy.

Conheça a Vila Sahy, área mais atingida pelo temporal

Imagens mostram o crescimento da Vila Sahy, onde ocorreu tragédia no Litoral Norte de SP

‘Tragédia anunciada’, disse MP em 2021

Uma inspeção do Ministério Público feita em novembro de 2020 identificou obras e áreas com risco de deslizamento na comunidade. A inspeção avaliava um plano da Prefeitura de São Sebastião para urbanizar e legalizar a situação dos imóveis no local.

Inspeção identificou risco de deslizamento na Vila Sahy em 2020 e apontou crescimento na ocupação irregular do local

Em março de 2021, então, o MP entrou com uma ação civil pública para exigir a intervenção no local – o que inclui ligação oficial de água, luz, urbanização e liberação das áreas de risco.

Máquina trabalha para tirar escombros na Vila Sahy, em São Sebastião (SP)

Giaccomo Voccio/g1

“A manutenção do núcleo congelado, na área e nos moldes em que se encontra, é uma verdadeira tragédia anunciada, a qual, salienta-se, já se concretizou na área de outros núcleos congelados, em diversas oportunidades ao longo dos últimos anos”, disse o Ministério Público em 2021.

Ocupação de encosta na Vila Sahy era ‘tragédia anunciada’, disse Ministério Público em 2021

Ação do Ministério Público fala em ‘tragédia anunciada’ na Vila Sahy

Alertas

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) disse que o governo do estado de São Paulo e a Prefeitura de São Sebastião foram avisados com dois dias de antecedência sobre o risco de desastre na cidade em razão de fortes temporais. O alerta citava a Vila do Sahy, onde depois mais de 30 pessoas morreram.

Moradores da Vila Sahy relatam que não receberam alerta de risco de deslizamento

Moradores relatam, porém, que não foram alertados pela Defesa Civil e que não houve nenhum pedido para que deixassem suas casas mesmo diante do perigo de deslizamento. (Veja o vídeo acima)

Em seguida, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que avisos de desastres por SMS, como o feito para os moradores antes dos deslizamentos, não são efetivos.

Governo de SP e Prefeitura de São Sebastião foram avisados de risco de desastre

Veja mais sobre o Vale do Paraíba e região bragantina

