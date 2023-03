Mais de 300 bolsas e mochilas com indícios de falsificação são apreendidas em Levy Gasparian

Mercadoria estava em uma caminhonete, abordada na BR-040, no posto da Operação Foco Divisas. Motorista foi indiciado por suspeita de pirataria. Bolsas e mochilas apreendidas em Levy Gasparian

Divulgação/Operação Foco Divisas

Mais de 300 bolsas e mochilas com indícios de falsificação foram apreendidas na noite de quarta-feira (8) na BR-040, em Levy Gasparian (RJ).

A mercadoria estava em uma caminhonete, abordada por policiais rodoviários e agentes da secretária de Fazenda no posto da Operação Foco Divisas, no bairro Gulf.

Segundo a polícia, o material saiu de Juiz de Fora (MG) e seguia para o Rio de Janeiro (RJ). Além de possuir indícios de falsificação, os produtos não tinham nota fiscal.

O motorista, que estava sozinho, foi indiciado por suspeita de pirataria e vai responder em liberdade. A ocorrência foi registrada na delegacia de Três Rios, que atende Levy Gasparian.

Os produtos serão encaminhados à Cidade da Polícia, na capital, onde vão passar por uma perícia. Se confirmada a falsificação, o homem vai responder por fraude no comércio e sonegação fiscal.

Divulgação/Operação Foco Divisas

Vito Califano