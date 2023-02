Mais de 300 kg de agrotóxicos contrabandeados são apreendidos pela PRF em RO

Apreensão aconteceu durante uma ação de fiscalização de trânsito, que acontecia no km 519, em Ariquemes (RO). Produto foi encaminhado à Polícia Judiciária. Cerca de 324,22 kg de agrotóxicos contrabandeados foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de quinta-feira (9). A apreensão aconteceu durante uma ação de fiscalização de trânsito, que acontecia no km 519, em Ariquemes (RO).

Carregamento de agrotóxicos são apreendidos pela PRF em RO

Reprodução

Segundo a PRF, a equipe policial interceptou um caminhoneiro de 45 anos, que transportava o agrotóxico contrabandeado. Questionado sobre o documento dos produtos, “o dono da carga alegou não possuir”.

Além do motorista, havia um passageiro de 23 anos, que segundo ele, embarcou em Porto Velho com destino a Ariquemes.

Os agrotóxicos foram encaminhados à Polícia Judiciária e a dupla foi conduzida à Autoridade Policial, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

De acordo com a polícia, “o agrotóxico contrabandeado representa risco à saúde e ao meio ambiente, contribuindo para o aumento de riscos de intoxicação humana e contaminação ambiental”.

