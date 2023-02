Mais de 300 vagas de emprego estão abertas para Porto Velho nesta quinta, 23

Há vagas para Técnico em Segurança do Trabalho, com salário de até R$ 3 mil e vaga para Gerente Comercial, com salário de R$ 3,5 mil. Veja lista completa. Carteira de trabalho

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Porto Velho e a plataforma Geração Emprego estão com mais de 300 vagas de emprego em aberto nesta quinta-feira (23).

Entre as oportunidades, há vagas para Técnico em Segurança do Trabalho, com salário de até R$ 3 mil e vaga para Gerente Comercial, com salário de R$ 3,5 mil.

Como se candidatar?

No caso do Sine Municipal, o morador precisa realizar um cadastro online e apresentar documentos como carteira de trabalho, registro geral, comprovante de residência e currículo atualizado.

Na ferramenta virtual Geração de Emprego, o morador pode cadastrar o currículo de forma gratuita e ver detalhes da vaga, como por exemplo, atuação e salário.

Vagas

Na plataforma Geração Emprego, há oportunidades para diversos níveis de escolaridade, como por exemplo:

Técnico em Segurança do Trabalho

Farmacêutico

Atendente de Caixa

Engenheiro Elétrico

Mestre de Obras

Serviços Gerais

Barman

Garçom

No site, é possível conferir vagas para outros municípios de Rondônia (Clique e confira todas as vagas disponíveis).

Já no Sine Municipal, há vagas para cozinheiro, mecânico, ajudante de obras, administrador e outros. Veja a lista com todas as vagas disponíveis nesta quinta:

Servente de Obras (vagas: 6)

Administrador (vagas: 1)

Auxiliar de Mecânico (vagas: 1)

Secretário (vagas: 1)

Serralheiro (vagas: 1)

Cuidador de Idoso (vagas: 1)

Agente de Portaria (vagas: 1)

Assistente Administrativo PCD (vagas: 1)

Consultor Comercial (vagas: 1)

Auxiliar Contábil (vagas: 1)

Auxiliar de Produção (vagas: 2)

Forneiro (vagas: 1)

Oficial de Serviços Gerais (vagas: 2)

Oficial de Cozinha (vagas: 3)

Encarregado de Setor/Mercearia (vagas: 1)

Auxiliar de Coordenação Pedagógica (vagas: 1)

Caseiro (vagas: 1)

Técnico em Segurança do Trabalho (vagas: 1)

Auxiliar Administrativo PCD (vagas: 1)

Vendedor Interno (vagas: 1)

Depiladora (vagas: 1)

Chapeiro (vagas: 1)

Manicure (vagas: 2)

Cozinheiro (vagas: 1)

Técnico de Segurança do Trabalho (vagas: 1)

Trabalhador Rural (vagas: 1)

Ajudante Geral (vagas: 1)

Empregada Doméstica (vagas: 2)

Funileiro de Automóveis (vagas: 1)

Auxiliar de Serviços Gerais (vagas: 1)

Serralheiro (vagas: 1)

Fiscal de Operação (vagas: 2)

Vendedor Externo (vagas: 1)

Caseiro (vagas: 1)

Copeira (vagas: 1)

Telhadista (vagas: 2)

Pedreiro (vagas: 2)

Ajudante de Obras (vagas: 6)

