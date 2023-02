Mais de 35 kg de maconha são apreendidos na Via Dutra, em Piraí

Droga foi encontrada no porta-malas, nas quatro portas e atrás do banco traseiro de carro que teve problema mecânico na estrada. Drogas apreendidas na Via Dutra, em Piraí

Mais de 35 kg de maconha foram apreendidos na noite de quinta-feira (2) na Via Dutra, em Piraí (RJ). A apreensão aconteceu na pista sentido Rio, no km 234.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as drogas estavam em um carro que teve problema mecânico na estrada e estava estacionado no acostamento.

Durante a abordagem, o motorista e o passageiro, de 25 e 27 anos, demonstraram nervosismo. Ao fazer uma revista, foram encontrados 40 tabletes de maconha escondidos no porta-malas, nas quatro portas e atrás do banco traseiro do veículo.

Ainda de acordo com a PRF, as drogas seriam levadas para o Rio de Janeiro. Ao todo, foram apreendidos 39, 017 kg do material ilícito.

Os dois homens e os entorpecentes foram levados para a delegacia de Piraí, onde a ocorrência foi registrada.

