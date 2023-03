Mais de 400 casos de tuberculose são registrados por ano em Porto Velho

A tuberculose é altamente contagiosa e infecciosa, mas tem cura. Nesta sexta-feira (24) é celebrado o Dia Mundial da Tuberculose como forma de conscientização. Os principais da tuberculose são: tosse, febre, emagrecimento, perda de apetite e sudorese noturna

Freepik

Por ano, mais de 400 casos de tuberculose são registrados em Porto Velho. A informação foi confirmada pela coordenadoria municipal de vigilância e controle da tuberculose durante entrevista à Rede Amazônica. O dado foi repassado como forma de conscientização, pois nesta sexta-feira (24) é celebrado o Dia Mundial da Tuberculose.

De acordo com a pneumologista do Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), Ana Carolina, existem grupos de pessoas que são mais suscetíveis à doença. São eles:

Crianças com menos de 2 anos;

Idosos;

Pacientes que tenham alguma condição de baixa imunidade, como diabetes;

Pacientes da quimioterapia;

Portadores do vírus HIV com baixa imunidade;

Dependentes químicos;

Pessoas que convivem em presídios;

População indígena.

“Mas ela [a tuberculose] está presente em toda a população, tanto no jovem como no adulto, mesmo sem ter essa condição de baixa imunidade”, explica.

Um exemplo disso é o caso da jovem nutricionista Thatiana Wanessa de Oliveira, que após falta de ar e o cansaço decidiu procurar uma Unidade Básica de Saúde e foi diagnosticada com tuberculose pleural. Ela chegou a ficar internada em UTI. Mesmo após recuperação ela diz que enfrenta dificuldades.

“A própria aceitação da doença, porque tem muito preconceito por parte das pessoas, mas isso nunca me abalou é uma doença que tem cura e tratamento”, comentou.

A tuberculose é altamente contagiosa, infecciosa e afeta prioritariamente os pulmões. Apesar disso, é uma doença que pode ser prevenida através da vacina BCG. O imunizante deve ser dado ao nascer ou, no máximo, até 4 anos, 11 meses e 29 dias.

Como ocorre a transmissão?

A tuberculose NÃO se transmite por objetos compartilhados, como talheres e copos, entre outros. A principal forma de transmissão da tuberculose é através da tosse. Os sintomas são:

Tosse seca ou com catarro e sangue;

Febre vespertina;

Sudorese noturna;

Emagrecimento;

Cansaço e fadiga.

Tuberculose: sintomas e formas de transmissão

Arte G1

Onde procurar ajuda?

Todas as unidades de saúde municipais de Porto Velho oferecem atendimento e diagnóstico para a tuberculose. Após o diagnóstico, é iniciado o tratamento que tem duração mínima de seis meses ininterruptos. O tratamento é gratuito e oferecido no Sistema Único de Saúde (SUS).

Vito Califano