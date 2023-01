Mais de 50 moradores são notificados por não fazerem limpeza de lotes e descumprirem Código de Posturas

Ao todo, 57 proprietários de imóveis foram notificados pela Prefeitura de Palmas. Lista publicada no Diário Oficial contém o nome, endereço e irregularidades cometidas. Responsáveis por lotes são notificados por descumprirem Código de Posturas

Ao todo, 57 proprietários de imóveis foram notificados pela Prefeitura de Palmas por descumprirem regras estabelecidas no Código de Posturas. As irregularidades mais cometidas estão relacionadas com a falta de limpeza de terrenos.

Para notificar os responsáveis, a prefeitura publicou uma lista no Diário Oficial de segunda-feira (23), contendo o nome dos donos, o endereço dos imóveis, as irregularidades e o prazo para que a situação seja regularizada.

O Código de Posturas determina que os lotes com ou sem edificações devem ser mantidos limpos, isentos de quaisquer materiais nocivos à vizinhança. A limpeza deve ser realizada pelo menos duas vezes ao ano. O artigo 144 ainda proíbe conservar fossas abertas, escombros e construções não habitadas.

O diretor de Fiscalização Urbana, Roger Andrigo, explica que notificações por meio do Diário Oficial são feitas regularmente amparadas pela legislação, a qual permite fazer esse tipo de notificação quando não é possível ao fiscal recolher a assinatura do infrator, por não encontrá-lo no imóvel.

“Como a maioria dos casos são de imóveis não edificados ou com edificações abandonadas, a notificação ao descumprimento ao Código de Posturas é feita via Diário Oficial”.

