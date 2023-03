Mais de 50 vagas de estágios são oferecidas em três cidades do estado

Oportunidades são para Palmas, Gurupi e Colinas do Tocantins. Estudantes de Administração podem concorrer a 15 vagas. Vagas são para Ensino médio, técnico e superior

IEL/ Divulgação

Para estudantes que desejam ganhar experiência no mercado de trabalho, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) divulgou nesta terça-feira (7) mais de 50 vagas de estágio. A maior parte das oportunidades é em Palmas, mas também há vagas em Gurupi e Colinas do Tocantins.

Estudantes do ensino médio, técnico e superior podem se inscrever.

Para ser admitido, o candidato deve ter disponibilidade no horário informado, ter noções básicas da área pretendida e estar cadastrado no site do Sistema Nacional de Estágio (SNE). A contratação e o início do trabalho dependem de cada empresa.

Mais informações estão disponíveis no site do IEL ou pelo telefone (63) 3229-5737. Confira as vagas listadas por cidade:

PALMAS

Administração (15)

Biomedicina

Ciência da Computação e Sistemas de Informação

Ciências Contábeis (13)

Ciências Econômicas

Comunicação Social – Jornalismo e Publicidade e Propaganda

Direito (2)

Educação Física – Bacharelado

Enfermagem

Enfermagem (3)

Engenharia Civil

Ensino Médio (2)

Gestão Financeira

Gestão Pública (6)

Marketing e Marketing digital

Pedagogia (3)

Recursos Humanos

Técnico em Administração (2)

Técnico em Contabilidade

GURUPI

Pedagogia

COLINAS DO TOCANTINS

Administração e Ciências Contábeis

Vittorio Ferla