Mais de 500 mil veículos devem passar pela freeway no feriado de Carnaval, estima concessionária

Do total, 253 mil motoristas seguirão pela BR-290 rumo ao Litoral Norte do RS. Na ERS-040, são esperados mais de 90 mil carros. Maiores fluxos serão registrados na sexta-feira (17) e no sábado (18). Veja como está a movimentação de veículos na Freeway em direção do Litoral do RS

Mais de meio milhão de veículos devem passar pela BR-290, a freeway, entre esta quinta-feira (16) e a próxima quarta (22), segundo a empresa que administra a rodovia. Conforme o levantamento da CCR ViaSul, deste total, 253 mil carros seguirão rumo ao Litoral Norte do Rio Grande do Sul ao longo do feriado de Carnaval.

De acordo com a concessionária, os maiores fluxos de ida serão registrados entre a sexta-feira (17), com 75 mil veículos, e o sábado (18), com 76 mil. No domingo (20), a previsão é de que o trânsito se normalize, com 28 mil veículos em deslocamento para as praias e outros 29 mil retornando.

O movimento de retorno aumenta após o fim de semana. Na segunda-feira (21), serão cerca de 47 mil motoristas voltando. Na terça (22), o número sobe para 68 mil, e na quarta-feira (23) a previsão é de 54 mil veículos.

A CCR orienta aos condutores que evitem trafegar nos horários de pico:

Sexta-feira: após às 17h

Sábado: depois das 14h

Domingo: depois das 16h

Segunda: pela manhã

Movimento na BR-290,a freeway, em Porto Alegre

Reprodução/RBS TV

ERS-040

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) estima que mais de 90 mil veículos devem passar pela ERS-040, uma das principais vias que ligam a Região Metropolitana de Porto Alegre ao Litoral Norte do RS, para o feriado de Carnaval. De acordo com a empresa, o aumento no movimento na praça de pedágio de Viamão, rumo às praias de Balneário Pinhal e Cidreira, será gradual a partir desta quinta-feira.

Os maiores fluxos serão registrados nos dois dias seguintes, conforme a EGR. Na sexta, a empresa espera que 25,4 mil veículos cruzem a praça de pedágio. No sábado, são esperados 30,3 mil.

Os horários de pico previstos pela EGR serão das 15h às 23h de sexta e das primeiras horas da manhã de sábado até às 22h.

Para o retorno do Litoral Norte, a projeção indica que o movimento se intensifique entre segunda-feira e na terça ao longo de todo o dia. O maior fluxo, segundo a empresa, será na quarta-feira, das primeiras horas da manhã até às 14h.

Rodovia ERS-040, em Viamão

EGR/Divulgação

BR-386

A CCR ViaSul também prevê cerca de 200 mil veículos trafegando pela BR-386 durante o Carnaval. De acordo com a concessionária, 16 mil carros devem seguir com destino ao interior do RS e 21 mil rumo a capital na sexta. No sábado, serão 14 mil e 16 mil, respectivamente.

Na terça, a previsão é de que 18 mil motoristas sigam para o interior do estado e cerca de 12 mil retornem a Porto Alegre.

