mais-de-520-pessoas-privadas-de-liberdade-se-inscreveram-para-fazer-enem-no-acre-em-dois-dias

No total, 472 presos são do Sistema Penitenciário e 48 adolescentes que cumprem medidas socioeducativas se inscreveram para fazer as provas do Enem 2022. Exames foram aplicados nessa terça e quarta

Érico Andrade/g1

Mais de 520 pessoas privadas de liberdade do Acre (PPL) se inscreveram para fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Os exames foram aplicados nessa terça (10) e quarta-feira (11) em 11 unidades prisionais do estado.

As provas foram aplicadas dentro das próprias unidades prisionais sob a responsabilidade da instituição que aplica o Enem.

No total, 472 presos do Sistema Penitenciário e 48 adolescentes que cumprem medidas socioeducativas fizeram suas inscrições.

O Enem PPL avalia o desempenho do participante que concluiu o Ensino Médio e, a partir de critérios utilizados pelo Ministério da Educação (MEC), permite o acesso ao Ensino Superior por meio de programas como Sisu, ProUni e Fies.

O exame é aplicado desde 2010 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Podem participar aqueles estados que assinam termo de adesão, responsabilidade e compromisso. O nível de dificuldade do exame é o mesmo do Enem regular.

Em 2021, 527 pessoas privadas de liberdade se inscreveram no Enem para tentar ingressar no ensino superior.

Este ano, as provas foram aplicadas nas seguintes unidades prisionais:

Divisão de Estabelecimento Penal Feminina de Cruzeiro do Sul – 1 candidata

Divisão de Estabelecimento Penal Masculina de Cruzeiro do Sul – 19 candidatos

Divisão de Estabelecimento Penal Feminina de Tarauacá – 6 candidatas

Divisão de Estabelecimento Penal Masculina de Tarauacá – 20 candidatos

Divisão de Estabelecimento Penal de Sena Madureira – 15 candidatos

Divisão de Estabelecimento Penal de Senador Guiomard – 81 candidatos

Divisão de Estabelecimento Penal de Recolhimento Provisório de Rio Branco – 88 candidatos

Divisão de Estabelecimento Penal de Regime Fechado de Rio Branco – 131 candidatos

Divisão de Estabelecimento Penal de Segurança Máxima e Regime Disciplinar Diferenciado de Rio Branco – 43 candidatos

Unidade Penitenciária do Bope – 12 candidatos

Divisão de Estabelecimento Penal Feminina de Rio Branco – 56 candidatas

“Nem todos fizeram porque tem preso que foi transferido de unidade ou que pegaram progressão de regime. Ainda não temos uma lista atualizada de quantos fizeram a prova, pego depois com as unidades e fazemos um relatório”, explicou a coordenadora das ações do Enem no Acre, Margarete Santos.

Ela destacou que as atividades de rotina nos presídios foram suspensas nessa terça e quarta para a aplicação das provas. A segurança foi reforçada também pelo Grupo Penitenciário de Operações Especiais (Gpoe).

“Tudo é voltado somente para a aplicação. As únicas demandas que são mantidas são de saúde e judiciais, que não podem ser suspensas. Outras são para que o Enem tenha um efetivo maior na segurança da aplicação”, concluiu.

Vittorio Rienzo