Mais de 60% dos natalenses gastarão em média R$ 315 no Carnaval, diz Fecomércio

Maioria pretende gastar com bebida e comida e ficar em casa, sendo o comércio de rua o principal ponto de consumo. Mossoroenses pretendem gastar em média R$ 354,87 . Máscara de carnaval

Divulgação

Mais de 62% dos natalenses pretendem gastar, em média, R$ 315,74 nos quatro dias de Carnaval em 2023. O dado está em uma pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio RN, que foi divulgada nesta sexta-feira (3).

O estudo mostra também que 46% dos natalenses pretendem gastar mais com o Carnaval este ano do que no ano passado.

De acordo com a pesquisa, o natalense pretende gastar mais com:

alimentos e bebidas (90,5% dos entrevistados)

vestuário/calçados (26,2%)

acessórios (7,9%)

viagem/hospedagem (7,4%)

transporte/combustível (6,1%).

Entre os fatores que vão determinar as compras, segundo os entrevistados, estão preço (54,8%), qualidade (33,1%), variedade (4,5%) e atendimento (4,5%).

Ficar em casa ou viajar?

As atividades dos natalenses que irão aproveitar o feriado incluem, em sua maioria, ficar em casa, sendo a resposta de 46,2%.A segunda principal resposta foi viagem de lazer (26,3%), seguida por ida a praias locais (14,5%) e reunir amigos (7,4%).

Para quem pretende viajar, o litoral do estado é a opção para 57,8% dos entrevistados, enquanto 29,7% vão para o interior potiguar e 11,6% afirmaram que irão curtir o feriado carnavalesco em outro estado.

Quanto à hospedagem, a maioria disse que irá ficar na casa de familiares e amigos (68,9%), seguido por hotéis/pousadas/similares (15,3%) e casas, apartamentos ou sítios alugados (9,1%).

Sobre a companhia para passar o feriado, 75,6% irão ficar com a família e 24,5% com os amigos.

Já o meio de transporte utilizado, a maioria irá para o carnaval de carro ou moto (74,4%), ônibus/vans (19,4%) e transporte por aplicativo (3,3%).

Consumo

O levantamento também aponta que o comércio de rua (79,6%) é a preferência dos entrevistados para as compras, seguido dos shoppings (11,6%) e internet (6,6%).

Sobre o perfil do consumidor que irá gastar mais no feriado, os homens (68,8%) são maioria. Do total de pessoas pesquisadas, 63,2% são casadas, 67,2% são jovens adultos entre 25 e 34 anos, 72,1% possuem ensino superior ou mais.

Mossoró

O Instituto Fecomércio RN verificou que os mossoroenses estarão mais comedidos em relação ao consumo, já que 54,8% não irão às compras durante o Carnaval. O motivo alegado pelos entrevistados para não gastar durante o feriado é que a maioria não irá brincar ou não gosta de carnaval (63%), seguido pela falta de dinheiro (15,6%) e, por fim, poupar (12,5%).

Porém, dos 45,2% que irão às compras, o gasto médio será maior do que dos natalenses: de R$ 354,87. A maior parcela (25,7%) pretende gastar entre R$ 101 e R$ 300 , já 21,2% preferem entre R$ 301 e R$ 500, 11,5% entre R$ 501 e R$ 1 mil, enquanto 12,4% afirmaram que pretendem gastar mais de R$ 1 mil.

Além disso, em relação ao ano passado, a maioria dos mossoroenses disse que irão gastar mais (60,3%), igual (26,7%) e menos (12,9%).

Sobre o que pretendem fazer nos quatro dias de festa, 60% vão ficar em casa, 13,2% farão viagens de lazer, 13% irão para praias locais e 8% pretendem visitar parentes e amigos.

Pesquisa

O Instituto Fecomércio RN ouviu 608 pessoas em Natal e 500 pessoas em Mossoró. O índice de confiança é de 95% com margem de erro de 3% para mais ou para menos.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

Vito Califano