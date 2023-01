Mais de 60 mil moradores do Vale do Paraíba ficaram sem energia elétrica por conta de pipas em 2022

Foram mais de 1.600 ocorrências de pipas na fiação registradas na região. Mais de 60 mil moradores do Vale do Paraíba ficaram sem energia elétrica por conta de pipas em 2020

Divulgação/EDP

65 mil moradores do Vale do Paraíba e Litoral Norte ficaram sem energia elétrica pelo menos uma vez em 2022 por conta de pipas que se prenderam na fiação e causaram problemas no abastecimento.

Os dados são da EDP. De acordo com a concessionária responsável pelo serviço na região, foram mais de 1.600 ocorrência registradas relacionadas à brincadeira de soltar pipas durante o ano passado.

De acordo com a empresa, é preciso ter cuidado com esse tipo de atividade pois, além de interromper o fornecimento de energia elétrica, a prática pode gerar acidentes graves quando a pipa se prende nas fiações.

O atendimento dessas ocorrências deve ser feito por uma equipe técnica da distribuidora (confira mais abaixo).

Divulgação/EDP

Ocorrências com pipas por cidade

Taubaté: 214

Caraguatatuba: 199

Pindamonhangaba: 192

Cruzeiro: 185

Lorena: 152

São José dos Campos: 138

Jacareí: 137

Guaratinguetá: 133

São Sebastião: 60

Cachoeira Paulista: 46

Caçapava: 45

Tremembé: 32

Aparecida: 29

Potim: 28

Canas: 13

Roseira: 11

Santa Branca: 5

Jambeiro: 2

Cuidados

procure espaços abertos, onde não há risco de contato com fios

empine pipas longe da rede elétrica

se a pipa ficar enroscada nos fios elétricos, jamais tente retirá-la

nunca use varas e não suba em postes e muros para tirar uma pipa

lembre-se que somente técnicos da EDP podem fazer a retirada

arremessar objetos na rede elétrica pode causar graves acidentes

não use cerol pois esse produto também pode causar acidentes

Arquivo/AEN

Como acionar a EDP?

Em caso de acidentes com o sistema de energia, é preciso acionar a distribuidora imediatamente. Isso pode ser feito por meio dos seguintes canais de atendimento:

EDP online no http://www.edponline.com.br

aplicativo da EDP

whatsapp EDP: (11) 93465-2888

central de atendimento por telefone: 0800 721 0123

agências de atendimento presenciais

Vittorio Rienzo