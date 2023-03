Mais de 600 cursos no Brasil avaliados em 2021 têm qualidade insatisfatória, diz MEC

Fatia é equivalente a 8% do total de graduações analisadas. No outro extremo, 221 cursos (5,2%) tiraram a nota máxima na avaliação do Ministério da Educação. Ao centro, o ministro da Educação, Camilo Santana, participa de entrevista coletiva sobre avaliação dos cursos de licenciatura

O Ministério da Educação (MEC) informou, nesta terça-feira (28), que 605 cursos de graduação do país avaliados em 2021 têm qualidade considerada insatisfatória — o equivalente a 8% do total analisado.

Entre essas graduações estão os cursos de licenciatura, como matemática, história, letras e química — que formarão os futuros professores de escolas públicas e privadas.

No total, foram avaliados 7.512 cursos: sendo 4.750 de licenciatura, 2.020 de bacharelado e 742 tecnológicos.

✏️As notas variam de 1 a 5, sendo:

1 e 2: insatisfatórios, sujeitos a medidas de regulação e supervisão do MEC;

3: regulares;

4 e 5: satisfatórios.

Para chegar a essas conclusões, a pasta levou em conta o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos (IGC), explicados mais abaixo.

Licenciaturas

Os cursos de licenciatura, fundamentais para a garantia de uma educação de qualidade no país, são alvo de especial preocupação do MEC.

Em 2021, foram avaliados 17 cursos de formação de professores. Em todos eles, o desempenho dos estudantes ficou abaixo de 50, numa escala de 0 a 100. O curso de licenciatura em ciência da computação foi o que teve a média nacional da nota geral mais baixa: 30,6.

No questionário que os estudantes responderam na avaliação, 63% disseram que pretendiam exercer o magistério como ocupação principal após o término do curso.

Outros 14% também queriam trabalhar como professores, mas informaram que esse não seria seu emprego principal. No entanto, 18% ainda não tinham se decidido e, para 5%, a intenção era trabalhar com outra coisa.

No evento para a apresentação dos dados, o ministro da Educação, Camilo Santana, assinou uma portaria criando um grupo de trabalho com o objetivo de pensar em melhorias para os cursos de licenciatura a fim de torná-los mais atrativos. O grupo terá duração de 60 dias para elaborar um estudo.

Os números apontam que o resultado da nota de desempenho do Enade é baixo. E acendem um alerta importante, tanto nos cursos de instituições privadas [quanto de instituições] públicas, de ver o aumento de formações em cursos à distância, com cursos de Pedagogia com nota de apenas 36,3 de 100 pontos.

O ministro ressaltou a necessidade de se pensar na formação docente. “Se queremos melhorar significativamente a qualidade da educação básica desse país, precisamos fortemente olhar para a qualidade da formação inicial dos nossos professores”, disse.

Entenda como é feita a avaliação

✏️O Conceito Preliminar de Curso (CPC) avalia as graduações (biologia em determinada faculdade, por exemplo) e considera:

o desempenho dos alunos no Enade 2021 (prova feita no início e no fim da graduação);

a formação dos professores (se são mestres e doutores, por exemplo, e se trabalham em regime de dedicação exclusiva)

e a percepção dos estudantes sobre o próprio curso.

✏️Já o Índice Geral de Cursos (IGC) é mais amplo e mensura a qualidade da instituição de ensino como um todo. Entram na conta:

o CPC (explicado acima) dos últimos três anos e

as avaliações de mestrado e doutorado.

✏️Por que esses índices são importantes?

Eles servem para o MEC fiscalizar a qualidade dos cursos e ter dados para formular programas nacionais de educação.

