Mais de 600 vagas de emprego estão abertas em nove cidades do Tocantins

A semana começou com muitas oportunidades de emprego nas unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Tocantins. São 680 vagas divididas em nove cidades. Do total, há 14 específicas para pessoas com deficiência.

Dentre as vagas gerais, são Palmas 184 vagas. As demais são em Araguaína (158), Porto Nacional (41), Araguatins (7), Taquaralto (55), Paraíso (71), Dianópolis (44), Guaraí (39), Gurupi (60).

Na capital há oportunidades para empregado doméstico, garçom, operador de caixa, auxiliar de linha de produção, armador de ferragens, pedreiro, servente de pedreiro e vendedor, entre outras.

Em Araguaína os destaques são para as vagas de empregado doméstico e vendedor interno, que oferecem muitas oportunidades.

Vagas para PCD

As vagas para pessoas com deficiência estão dividas nas seguintes cidades: Palmas (2), Araguaína (8), Taquaralto (4), Paraíso do Tocantins (3), Dianópolis (1), Guaraí (1), Gurupi (2).

Painel de vagas

Quem está em busca de emprego pode conferir diariamente o painel de vagas no site da Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas).

Além do atendimento presencial os trabalhadores interessados em concorrer às vagas podem acessar o Aplicativo Sine Fácil, que está disponível para celulares. Um passo a passo para o funcionamento do sistema está disponível no site da Setas.

O atendimento também pode ser feito por telefone:

Almas – 3692.1628 (8h às 18h)

Araguaína – 3414.3634 (8h às 18h)

Araguatins – 3474.3003/1100 (8h às 14h)

Colinas – 99105.9203 (8h às 14h)

Dianópolis – 3692-1628/1293/99281-5827 (8h às 18h)

Guaraí – 3464-1710/99281-2318 – WhatsApp (8h às 14h)

Gurupi – 3351-2477/3212-7809 (8h às 18h)

Palmas – 3218-1960/1975 (8h às 18h)

Paraíso – 3602-3340/3361-3174 (8h às 18h)

Porto Nacional – 3363-2717/6307 (8h às 18h)

Taquaralto – 3218-1962/1936 (8h às 18h)

