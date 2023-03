Mais de 6,3 mil veículos passaram acima da velocidade permitida pelos novos radares da Zona Sul de Aracaju em 15 dias, diz SMTT

Os aparelhos estão ligados, porém ainda não estão emitindo autuações por estarem no período de adaptação dos condutores. Radar na Orla de Aracaju

SMTT

Nos primeiros 15 dias de funcionamento, 6.346 veículos passaram acima do limite de velocidade permitido pelos novos equipamentos de fiscalização eletrônica instalados na Zona Sul de Aracaju. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (28) pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e se referem ao período de 7 a 21 de março.

Os radares ficam localizados nas avenidas José Carlos Silva, nas imediações da rotatória do conjunto Orlando Dantas, e na Santos Dumont, na Orla da Atalaia, próximo à Feira do Turista, e também nos Arcos da Orla.

Os aparelhos estão ligados, porém ainda não estão emitindo autuações por estarem no período de adaptação dos condutores, que dura 30 dias.

“As avenidas José Carlos Silva e a Santos Dumont são de grande fluxo de veículos e pessoas, e esses registros só comprovam o quanto os novos equipamentos são importantes para melhorar a segurança do trânsito”, disse o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Infrações

Segundo a SMTT, o radar da avenida Santos Dumont, instalado próximo aos Arcos da Orla, sentido Norte, foi o que mais registrou infrações. Em 15 dias, 3.026 veículos passaram acima do limite de velocidade permitido, que é de 40 km/h. Já no equipamento do sentido Sul, 1.333 veículos excederam o limite de velocidade.

Na mesma avenida, no radar próximo à Feira do Turista, sentido Norte, 652 veículos passaram acima do limite de velocidade, que é de 60 km/h. Um deles, inclusive, passou a mais de 100 km/h. No equipamento que fica no sentido Sul da avenida, foram 454 veículos.

Já na avenida José Carlos da Silva, próximo à rotatória do conjunto Orlando Dantas, sentido Norte, em que a velocidade permitida é 60 km/h, 881 veículos passaram acima do limite autorizado. Destes, dois veículos trafegaram com velocidade maior que 100 km/h.

Vittorio Rienzo