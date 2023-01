Mais de 700 crianças Yanomami foram internadas em hospital infantil de RR em 2022

Até essa quarta-feira (25), 46 crianças estavam internadas na unidade, cinco em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Quando há o agravamento do quadro na Terra Indígena e a doença não pode ser tratada na própria comunidade, as crianças são removidas de avião para Boa Vista. Crianças são as mais afetadas por doenças na Terra Indígena Yanomami

Condisi-YY/Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) divulgou que 703 crianças Yanomami foram internadas no hospital infantil de Roraima em 2022. Até essa quarta-feira (25), 46 crianças estavam internadas na unidade, cinco em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Os números correspondem aos pacientes internados no Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA). Entre as principais causas de internações estão a doença diarréica aguda, gastroenterocolite aguda, desnutrição, desnutrição grave, pneumonia, picada de cobra e malária.

Quando há o agravamento do quadro na Terra Indígena e a doença não pode ser tratada na própria comunidade, as crianças são removidas de avião para Boa Vista, onde recebem atendimento no HCSA.

Administrada pela prefeitura de Boa Vista, a unidade de saúde é a única em Roraima que atende crianças até 13 anos. O hospital também costuma receber pacientes da Guiana e Venezuela, países que fazem fronteira com o Brasil.

“Desde novembro de 2019, a unidade hospitalar recebe recursos do IAE-PI (Incentivo para a Atenção Especializada aos Povos Indígenas). O valor mensal é de R$ 42.550,00. Quanto à saúde indígena, oferece alimentação e ambiente respeitando a cultura e hábitos dos povos indígenas”, detalhou a prefeitura.

Desde o dia 16 de janeiro, equipes do Ministério da Saúde estão na Terra Indígena Yanomami e realizam resgate de indígenas em estado grave. No período, até 24 de janeiro, 29 novas internações de crianças foram registradas.

FOTOS: indígenas Yanomami sofrem com desnutrição grave e malária na maior reserva do Brasil

Em 2021, o g1 e o Fantástico já tinham registrado cenas inéditas e exclusivas de crianças extremamente magras, com quadros aparentes de desnutrição e de verminose, além de dezenas de indígenas doentes com sintomas de malária em comunidades Yanomami.

À época, a reportagem divulgou que de 2016 a 15 de julho de 2021, 485 crianças da Terra Yanomami haviam sido atendidas pelo Hospital da Criança com desnutrição. Dessas, 400 eram menores de cinco anos (82,47%).

O avanço da extração ilegal de ouro contamina rios e destrói recursos naturais da floresta, afugentando a caça. Doentes, os adultos não conseguem buscar comida para a família ou cultivar plantações, o que impacta na dieta das crianças, as mais fragilizadas.

O que está acontecendo com o povo Yanomami?

Crise Yanomami

Maior reserva indígena do país, a Terra Yanomami está no centro do debate nacional após dezenas de denúncias revelarem o caos sanitário na saúde. São relatos e imagens que expõem indígenas extremamente desnutridos e com malária.

Somente em 2022, 99 crianças indígenas morreram no território, segundo o governo federal. Nos últimos quatro anos, foram 570 mortes de crianças pela contaminação por mercúrio, desnutrição e fome.

Para buscar solução à crise sanitária Yanomami, o Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública. Lula também criou o Comitê de Coordenação Nacional para discutir e adotar medidas em articulação entre os poderes para prestar atendimento a essa população.

O plano de ação deve ser apresentado no prazo de 45 dias, e o comitê trabalhará por 90 dias – prazo que pode ser prorrogado.

Após visitar a reserva, o secretário de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, disse que o cenário é de guerra e planeja instalar dentro da reserva um hospital de campanha para atender os inúmeros indígenas doentes.

Vito Califano