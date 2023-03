Mais de 96 mil famílias do Tocantins podem pedir a Tarifa Social de energia; veja como

Desconto no valor da tarifa pode chegar até 65% para o consumidor comum. No caso de indígenas e quilombolas a conta pode vir zerada. Conta de energia do Tocantins

Letícia Queiroz/g1 Tocantins

O Tocantins tem mais de 96 mil famílias de baixa renda que poderiam receber a Tarifa Social de Energia Elétrica, mas ainda não fazem parte do benefício. No caso de indígenas e quilombolas, o desconto pode chegar a 100% da tarifa.

Para ter acesso aos descontos o é preciso manter o Cadastro Único do governo federal (CadÚnico) atualizado junto ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de seu município. Podem receber o benefício:

Famílias com renda mensal menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa;

Famílias com portador de doença que precise de aparelho elétrico para o tratamento – nesse caso com renda mensal de até três salários-mínimos;

Famílias indígenas, quilombola ou com integrante que receba o Benefício de Prestação Continuada.

Aquelas famílias que estão com o CadÚnico atualizado, mas ainda não recebem o desconto na fatura podem conferir na própria conta de luz se podem receber o benefício. Nesse caso, no campo Classe/Subclasse da fatura estará escrito: ‘Residencial/Baixa Renda.

As pessoas que se enquadram em algum dos critérios e ainda não possuem o CadÚnico devem procurar o Cras.

A Energisa informou que os descontos são proporcionais ao consumo de energia elétrica do imóvel e quanto menor o consumo, maior será o desconto.

Para o consumo de até 30 kWh mensais, o desconto é de 65%. De 31 kWh a 100 kWh, 40%; de 101 kWh a 220 kWh, 10%. A partir de 221 kWh o cliente não recebe o desconto.

Para os clientes quilombolas e indígenas, o cálculo é diferente: até 50 kWh mensais, o desconto é de 100%. De 51 kWh a 100 kWh, 40%; de 101 kWh a 220 kWh, 10% e a partir de 221 kWh, não há desconto.

Para mais informações sobre a Tarifa Social o cliente pode entrar em contato por um dos canais de atendimento da Energisa.

