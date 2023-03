Mais de duas semanas após tragédia no litoral, Praia da Baleia segue com sujeira na faixa de areia

São Sebastião (SP) foi a cidade mais afetada pelo temporal no fim de semana do carnaval. Pós-tragédia: Praia da Baleia continua com muita sujeira

Mais de duas semanas após o temporal que devastou São Sebastião, a Praia da Baleia ainda possui galhos, troncos de árvore e sujeiras na faixa de areia.

Moradores da região já alegaram que fizeram limpezas no lugar, mas que a grande quantidade de vegetação na areia exige que uma limpeza mais intensa seja realizada.

Praia da Baleia continua com grande volume de sujeira na faixa de areia após 17 dias da tragédia em São Sebastião

João Mota/TV Vanguarda

A cor do mar foi alterada devido a grande quantidade de barro que chegou até a água, mas até a manhã desta quarta-feira (8) a quantidade de sujeira na água já havia diminuído.

Comerciantes da região esperam pela limpeza da praia, que é geralmente utilizada para caminhadas e passeios de bicicleta, para que os turistas possam voltar a frequentar o local.

Veja mais notícias sobre o Vale do Paraíba e região

Vito Califano