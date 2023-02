Mais de mil pessoas são monitoradas com tornozeleiras eletrônicas em Bauru e Marília

Conforme dados pedidos pelo g1 à SAP, em Marília são 238 monitorados e em Bauru, 771. Uso do equipamento é uma medida da Justiça que tem o objetivo de reduzir o número de presos nos presídios. Jovem que acusa coronel da PM de estupro em motel, no DF, tem que usar tornozeleira eletrônica

TV Globo/Reprodução

Por meio de sistemas eletrônicos e via GPS que funcionam 24 horas, 1.009 pessoas em Bauru (SP) e Marília (SP) que possuem pendências com a lei são monitoradas por determinação da Justiça. Isso é possível por meio das tornozeleiras eletrônicas.

O g1 solicitou à Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) os dados para cada uma das maiores cidades do centro-oeste paulista. Conforme a SAP, em Marília são 238 monitorados e em Bauru, 771.

O uso do equipamento é uma medida da Justiça que tem o objetivo de reduzir o número de presos nos presídios em casos de pessoas que podem responder em liberdade, mas precisam de algum controle.

LEIA TAMBÉM

Homem com tornozeleira eletrônica é preso transportando mais de 200 tabletes de maconha

Projeto que usará tornozeleiras eletrônicas para monitorar agressores é implementado no RS

Os equipamentos, de uso individual, são colocados no suspeito pela polícia e não pode ser retirado. O espaço em que pode transitar é determinado pela Justiça.

A tornozeleira tem uma durabilidade da bateria de 12 horas e deve ser recarregado pelo usuário por pelo menos duas horas, duas vezes ao dia. Ela emite um sinal que pode ser rastreado pelas e equipes.

Caso ocorra alguma violação no equipamento, um alerta é emitido à Central de Monitoramento e Polícia Penal checa a situação.

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

pappa2200