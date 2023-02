Mais de mil Yanomami são atendidos em Hospital de Campanha durante crise de saúde

Unidade da Força Aérea Brasileira (FAB) atendeu 1.116 indígenas. Força Aérea também realizou a entrega de mais de 4 mil cestas básicas à população da Terra Yanonami, que sofre uma grave crise humanitária e sanitária. Atendiento no Hospital de Campanha para Yanomami em Boa Vista

Mais de mil indígenas Yanomami foram atendidos no Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira até está sexta-feira (10). A estrutura, montada para atender indígenas doentes, fica na Casa de Saúde Indígena (Casai), região de Monte Cristo, zona Rural de Boa Vista.

As ações em apoio aos indígenas da Terra Yanomami começaram no dia 22 de janeiro, após o governo federal declarar emergência de saúde pública para enfrentar à desassistência sanitária no território.

O maior território indígena do Brasil passa por uma grave crise humanitária e sanitária em que dezenas de adultos e crianças sofrem com desnutrição grave e malária.

Segundo a FAB, 1.116 atendimentos foram realizados. A maioria foi na área de pediatria, com 314 consultas, seguidos da ginecologia e clínica médica. Além disso, foram realizados atendimentos de ortopedia e odontologia, assim como exames laboratoriais e de ultrassonografia.

O hospital tem estrutura para estabilizar o paciente, mas não para internação – neste caso, os indígenas que precisarem, serão enviados para o Hospital Santo Antonio, no caso de crianças, e ao Hospital Geral de Roraima, no caso de adultos. Cerca de 30 militares integram a equipe.

A unidade tem seis leitos de repouso, que são espaço para os indígenas ficaram em observação. A estrutura para Boa Vista foi transferida do Rio de Janeiro, após a decisão do Ministério da Saúde, anunciada no dia 21.

Transporte de suprimentos

Uma das primeiras missões militares foi a de transporte de mantimentos para as comunidades indígenas da região. Até esta sexta-feira (10), cerca de 82 toneladas de mantimentos e medicamentos foram entregues à população. O número representa 4.090 cestas básicas.

Segundo a FAB, o lançamento e distribuição dos donativos, medicamentos, além de equipamentos e materiais para reconstrução da pista do Aeródromo de Surucucu são entregues pelas aeronaves do Comando Operacional Conjunto Amazônia (Cmdo Op Cj Amz).

Ao todo, 431 militares do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira agem na Operação Yanomami. Os militares atuam desde atividades administrativas, técnicas e operacionais, com intuito de cumprir a missão das Forças Armadas após determinação do Ministério da Defesa.

Os kits estão sendo enviados por cinco aeronaves (C-98 Caravan, C-97 Brasília, C-105 Amazonas, C-130 Hércules e KC-390 Millennium), que realizam os lançamentos aéreos com paraquedas, em função do difícil acesso à região, e helicópteros, em especial o H-60 Black Hawk.

Crise humanitária Yanomami

Em janeiro deste ano, o presidente Lula esteve em Roraima para acompanhar a crise sanitária dos Yanomami. Na ocasião, ele prometeu pôr fim ao garimpo ilegal na Terra Yanomami. Ele classificou a situação dos indígenas doentes como desumana.

A Terra Yanomami tem mais de 10 milhões de hectares distribuídos entre os estados de Amazonas e Roraima, onde fica a sua maior parte. São cerca de 30 mil indígenas vivendo na região, incluindo os isolados, em 371 comunidades.

A região está em emergência de saúde desde 20 de janeiro e, inicialmente, por 90 dias, conforme decisão do governo Lula. Órgãos federais auxiliam no atendimento aos indígenas.

As ações de desintrusão — expulsão dos garimpeiros do território — devem ser coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que no último dia 30 publicou a criação de um grupo de trabalho para elaborar, em 60 dias, medidas de combate ao garimpo ilegal em terras indígenas.

Com o início das ações de repressão contra a atividade ilegal, como o controle do espaço aéreo, garimpeiros tentam deixar a região.

Vídeos que circulam nas redes sociais desde o dia 31 de janeiro mostram homens e mulheres em grupos deixando a região em barcos ou em caminhadas pela floresta. Eles também têm tentando sair da região em voos clandestinos, mas não estão encontrando pessoas dispostas a buscá-los no território.

