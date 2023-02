Mais desenvolvimento: aumento de exportações eleva Pinda a 38º melhor do país

Com aumento de 300% de exportações, município fecha 2022 com comercialização histórica, e se torna 10º do Estado e 38º no ranking nacional Dados divulgados pelo Ministério da Economia demonstram que Pindamonhangaba aumentou em 300% nos últimos 5 anos o volume de vendas de suas empresas para o comércio exterior. O município fechou 2022 com o maior volume comercializado de sua história movimentando US$ 1,73 bilhão e atingindo o patamar de 10º município mais exportador do Estado de São Paulo e o 38º melhor colocado no ranking nacional.

Os estudos são realizados pelo Comex Stat, sistema para consultas e extração de dados do comércio exterior brasileiro e são divulgados mensalmente com detalhamento das exportações e importações de cada município, extraídas do SISCOMEX e baseada na declaração dos exportadores e importadores.

Comparado com 2017, quando o município comercializou US$ 438 milhões, o aumento foi da ordem de 300%, gerando novo recorde no volume de exportações. Em 2021 a cidade estava na 61ª posição no ranking nacional.

Volume Exportado pelo município nos últimos 6 anos

2022 US$ 1,7 bilhão

2021 US$ 906 milhões

2020 US$ 549 milhões

2019 US$ 575 milhões

2018 US$ 926 milhões

2017 US$ 438 milhões

Na região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o município está na quarta colocação, atrás somente das cidades Ilhabela, São José dos Campos e São Sebastião.

Valores Exportados em /2022 pelas principais cidades Vale do Paraíba – em milhões US$

Ilhabela 4,1 bilhões

São José dos Campos 2,6 bilhões

São Sebastião 2,2 bilhões

Pindamonhangaba 1,7 bilhão

Jacareí 624 milhões

Taubaté 524 milhões

Guaratinguetá 366 milhões

Lorena 128 milhões

Caçapava 103 milhões

A balança comercial do município vem sendo puxada pela comercialização de óleos brutos de petróleo ou de minerais que totalizaram US$ 647 milhões. O ramo de alumínio fechou o ano na segunda colocação com US$ 465 milhões comercializados em chapas, tiras ou alumínio bruto. Em seguida, as empresas de ferro semimanufaturado com US$ 255 milhões e na sequência o comércio de tubos de ferro ou aço com US$ 121 milhões.

A Argentina foi o país que recebeu maior volume com US$ 254 milhões, seguido pelos EUA com US$ 252 milhões, China US$ 243 milhões e Índia com US$ 233 milhões.

Para o prefeito Dr. Isael Domingues, os dados comprovam a excelente fase que o município vem passando. “Pela primeira vez, nossas empresas ultrapassam a marca do US$ 1 bilhão, demonstrando que a economia da cidade está numa crescente. Os números mostram mais um bom indicador que nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico vem trabalhando e por isso parabenizamos nosso secretário Roderley Mioto e toda equipe por apoiar esse trabalho”, afirmou o prefeito Dr. Isael Domingues.

