Mais Educação: Pinda entrega uniformes e material escolar para alunos

A Prefeitura de Pindamonhangaba iniciou na semana passada a entrega de uniformes e de material escolar para alunos da rede municipal A Prefeitura de Pindamonhangaba iniciou na semana passada a entrega de uniformes e de material escolar para alunos da rede municipal.

De forma simbólica, a primeira entrega ocorreu para estudantes da Escola Municipal Abdias Santiago, no bairro Santa Cecília, que receberam os kits de uniformes e de material na manhã de sexta-feira (24).

Prefeitura de Pindamonhangaba

Prefeitura de Pindamonhangaba

Os uniformes representam um investimento de R$ 3,6 milhões para a aquisição de 15.800 kits, beneficiando todos os estudantes matriculados no ensino infantil e fundamental. Sobre os materiais escolares, o investimento da Prefeitura foi de aproximadamente R$ 3,1 milhões.

A secretária de Educação, Luciana Ferreira, explicou que “cada escola tem um cronograma de entrega de uniforme e de material escolar. Os pais devem se informar com a direção. Acreditamos que até o início de março, as entregas já tenham ocorrido em todas as unidades para 100 por cento das crianças”.

Luciana Ferreira disse para os pais procurarem a direção da escola caso algumas peças não sirvam. “Se por ventura alguma peça do uniforme ficar muito grande ou pequena, basta os pais procurarem a direção da unidade escolar que vamos providenciar as trocas. É um procedimento simples e fácil de resolver. Pedimos a compreensão de todos”.

Prefeitura de Pindamonhangaba

Prefeitura de Pindamonhangaba

Este ano, o kit de uniforme é composto por 10 peças, sendo: um casaco, uma calça, duas bermudas/short-saia, duas camisetas, uma camiseta regata, uma camisa de manga comprida, dois pares de meia. Todos as peças (exceto as meias) possuem brasão e nome de Pindamonhangaba. “A diferença do uniforme masculino para o feminino é a substituição das bermudas por shorts-saia. No mais, todos os itens são iguais”, completou a secretária de Educação.

Ela frisou que “alguns materiais podem ser entregues aos pais e outros podem ficar na escola, de acordo com a idade da criança, para facilitar a organização e utilização em sala de aula”.

O vice-prefeito, Ricardo Piorino, lembrou que esta é a primeira administração que entrega uniforme para os estudantes. “Antes da nossa gestão, as crianças não recebiam uniforme. Demos esse importante passo para melhorar as condições oferecidas para os alunos e em 2019 fizemos a primeira entrega. Vamos continuar trabalhando para mais melhorias na área educacional”.

O prefeito, Dr. Isael Domingues, destacou a “uniformização dos estudantes como questão prioritária, onde todos têm acesso às mesmas condições de ensino, de transporte, os mesmos materiais, a mesma merenda e o mesmo uniforme”.

O prefeito ressaltou a importância do uniforme para garantir a segurança dos alunos. “Com uniforme, as pessoas podem ver as crianças e saber que se tratam de estudantes do município, devidamente identificados. Qualquer ocorrência ou situação que fuja da normalidade pode ser identificada. Isso aumenta a segurança dos estudantes e gera mais tranquilidade para os pais. Sobre os pais, o uniforme ainda ajuda no dia a dia, porque é um recurso que os pais não precisam utilizar para comprar roupas para a criança ir à escola”.

Dr. Isael afirmou ainda que estuda “a possibilidade futura da Prefeitura entregar tênis para os alunos. Temos pensado nisso e estamos analisando as condições para isso, que envolve recursos e muita técnica, porque os pés das crianças nessa idade crescem muito rápido. Assim temos que pensar em como fazer e solucionar essas questões”.

Os vereadores Norbertinho (presidente da Câmara), Herivelto Vela, Magrão, Julinho Car, Rogério Ramos, Felipe Guimarães e Gilson Nagrin também participaram da entrega.

Vito Califano