Mais oportunidade: Prefeitura de Pindamonhangaba lança concurso público

Serão ofertados 124 empregos para praticamente todas as áreas da administração municipal, com vagas para ensino fundamental, médio e superior A Prefeitura de Pindamonhangaba está lançando o concurso público 01/2023, para preenchimento de 124 empregos para praticamente todas as áreas da administração municipal, com vagas para ensino fundamental, médio e superior.

O edital com todas as informações pode ser conferido no site oficial http://www.pindamonhangaba.sp.gov.br. As inscrições estarão abertas de 8 de fevereiro a 16 de março de 2023 e a prova objetiva para todos os empregos está marcada para o dia 30 de abril de 2023, conforme edital. Outros detalhes como datas de provas prático-profissionais e de títulos, resultados, requisitos necessários para cada emprego, taxa de inscrição, conteúdo programático, entre outros, estão contidos no edital.

Prefeitura de Pindamonhangaba

Dentre as 124 opções estão vagas para empregos tradicionais, como especialidades para médicos, para engenheiros, arquiteto, agente de saúde, professores e outros, além de novas funções na administração pública, como jornalista, turismólogo, museólogo, professor de arte, relações públicas, web designer, videomaker fotógrafo, analistas de TI, dentre outros.

Para esses empregos devem ser contratadas no mínimo 313 pessoas.

O prefeito Dr. Isael Domingues informou que “será o maior concurso de Pindamonhangaba e que a Prefeitura pode vir a contratar mais de 313 pessoas, a depender da necessidade das secretarias para realização dos serviços e atendimento à população”.

O concurso será realizado pela Fundação Vunesp. “Assim como fizemos um processo seletivo no fim de 2022, novamente a empresa contratada para elaboração e aplicação do concurso será a Vunesp, que tem larga experiência e credibilidade neste ramo”.

De acordo com o edital, não serão fornecidas por parte da Prefeitura nem por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e demais eventos. O candidato deverá observar, rigorosamente, as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e as demais publicações no endereço eletrônico https://www.vunesp.com.br.

