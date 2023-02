Mais quatro pessoas são condenadas por morte de jovem que foi confundido com integrante de facção em RO

Vítima foi torturada e decapitada, em 2020. Outras sete pessoas já foram condenadas pelo crime. Foto ilustrativa da mão de um juíz com um martelo durante um julgamento

Lex van Lieshout/ANP/AFP

Outros quatro réus suspeitos de envolvimento na morte de Rubem Ariel Silva Souza foram condenados esta semana pela Justiça de Rondônia. A vítima foi torturada e decapitada, em 2020, por ter sido confundida com um integrante de uma facção criminosa.

O jovem foi atraído até pelo criminosos até uma área do residencial Morar Melhor, em Porto Velho, sob a falsa proposta de um encontro amoroso. Toda sua tortura e execução foi filmada e divulgada em redes sociais. Segundo o Ministério Público de Rondônia (MP-RO), a vítima não tinha qualquer histórico de violência.

RELEMBRE:

Integrantes de facção suspeitos de torturar e matar em Porto Velho são alvos de operação da Polícia Civil

Mulher suspeita de integrar ‘tribunal do crime’ em Porto Velho é presa em Cerejeiras, RO

Em novembro de 2022, sete acusados de participar do crime foram condenados, com penas que variam de 2 a 21 anos de reclusão em regime fechado. Esta semana, o Tribunal do Júri condenou outras quatro pessoas.

Os réus são dois homens e duas mulheres: Evandro Pereira da Silva Júnior, Ítalo Cairi Monteiro, Virgilane dos Santos da Silva e Izabel dos Santos da Silva. A Justiça negou aos condenados o direito de recorrerem em liberdade.

Veja os crimes e a pena atribuída a cada um dos novos condenados:

Evandro Pereira da Silva Júnior

Foi condenado por homicídio qualificado, praticado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima. Também vai responder por tortura e corrupção de menores;

A pena foi fixada em 24 anos e um mês de reclusão.

Ítalo Cairi Monteiro

Foi condenado por homicídio qualificado, praticado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima. Também vai responder por tortura, vilipêndio ao cadáver e corrupção de menores;

A pena foi fixada em 20 anos e quatro meses de reclusão mais um ano e quatro meses de detenção e 16 dias-multa.

Virgilane dos Santos da Silva

Vai responder por homicídio qualificado, praticado por motivo torpe e por meio que dificultou a defesa da vítima. As penas também correspondem aos crimes de tortura e corrupção de menores;

Recebeu a pena de 21 anos e 8 meses de reclusão.

Izabel dos Santos da Silva

Vai responder por homicídio qualificado, praticado por motivo torpe e por meio que dificultou a defesa da vítima. As penas também correspondem aos crimes de tortura e corrupção de menores;

Recebeu a pena de 21 anos e 8 meses de reclusão.

Ufficio Stampa