Mais segurança: Fiscalização eletrônica reduz 40% de mortes no trânsito

Modernização da fiscalização eletrônica trouxe redução do número de vítimas fatais no trânsito de Pindamonhangaba, diz Infosiga A modernização da fiscalização eletrônica trouxe a redução do número de vítimas fatais no trânsito de Pindamonhangaba. Os dados apontados pelo Infosiga demonstram queda de 15%, sendo registrado no ano passado 22 óbitos no trânsito contra 26 em 2021, tanto em vias federais, estaduais e municipais.

Levando em conta somente as vias municipais, a queda no número de mortes foi de 40%. Em 2021 foram 12 óbitos em vias municipais e no ano passado o número foi reduzido para sete vítimas fatais. No anel viário do município que em 2021 registrou dois óbitos, recebendo a maior quantidade de radares, não houve nenhuma morte no trânsito no ano passado.

“Os resultados demonstram que as nossas ações como colocação de semáforos na rotatória do Tenda e os pontos com fiscalização eletrônica surtiram efeitos para reduzir o número de acidentes e principalmente de preservar vidas. Nossa gestão prossegue fazendo avaliações periódicas e os ajustes vão sendo realizados sempre com a intenção de melhorar e nunca prejudicar nenhum munícipe ou motorista”, afirmou o secretário adjunto de Segurança, José Vidal França.

Prefeitura de Pindamonhangaba

Novas ações – Em reunião realizada na última semana com o prefeito Dr. Isael Domingues, a Secretaria de Segurança Pública anunciou novas ações, acatando colocações da sociedade civil, dentro das normas de trânsito vigentes.

Implantação de 20 contadores de tempo em diversos semáforos – Esse trabalho já começou a ser realizado, sendo colocado na última semana na conversão em frente ao Tenda, no Anel Viário, para que os motoristas controlem a velocidade, não excedendo o limite de 40km/h, estabelecido no local.

Padronização do limite de 50km/h nos radares municipais – Evitando causar confusão com limites diferenciados, foi definido que os radares serão todos padronizados em 50km/h – EXCETO em frente ao Tenda e em frente ao Shopping – onde tem passagem de pedestres e torna-se necessário desenvolver menor velocidade. Isso será oficialmente anunciado, após a regularização que a Prefeitura solicitou ao INMETRO.

Melhorias e ampliação da sinalização – Os pontos com radares ganharão reforço na sinalização, objetivando a conscientização e o respeito ao limite de velocidade estabelecido, reduzindo o número de infrações.

Implantação de novos semáforos – Foi definido a instalação de novos pontos de semáforos com o objetivo de disciplinar melhor o trânsito em vias públicas onde ocorrem maior número de acidentes.

Melhorias na fluidez do trânsito – Diversas ações serão realizadas para facilitar a vida dos motoristas, como por exemplo, a conversão automática à direita na rotatória do Tenda, para quem vem da Polícia Militar/Restaurante Chopana, sentido Anel Viário/Parque da Cidade.

A fiscalização eletrônica foi incrementada no município no final de 2020, quando em outubro, o anel viário foi palco de dois acidentes envolvendo motocicleta e veículo fazendo em cada ocorrência uma vítima fatal na faixa etária de 20 anos. Em fevereiro de 2021, o local voltou a chamar a atenção quando em apenas oito dias três graves acidentes foram registrados, fazendo diversas vítimas que foram atendidas no Pronto Socorro Municipal.

Fábrica de Multas – A Prefeitura de Pindamonhangaba informa que todas as ações são realizadas com base nos dados técnicos da Plataforma Infosiga do Governo do Estado de São Paulo, que controla o número de acidentes e óbitos no trânsito e indica os pontos que necessitam de ações municipais.

O sistema de fiscalização eletrônica no município indica que a maior parte das multas aplicadas refere-se à rota de controle e pedágio, ou seja, aplicada para motoristas de outros municípios e que fogem do pedágio da Rodovia Presidente Dutra, com 45% de infrações cometidas por motoristas rotativos. As infrações de excesso de velocidade indicam 38% das autuações e 18% referem-se à avanço de sinal vermelho.

“Isso demonstra que não estamos implantando fábrica de multa. Inclusive tem um vídeo de uma reportagem da Rádio Bandeirantes circulando pelas redes sociais e que não condiz com as ações de Pindamonhangaba. Aqui implantamos os radares para preservar vidas e diminuir o número de acidentes e os números mostram que estamos no caminho certo”, afirmou França.

Segundo ele, o sistema do município não consegue produzir multas sem o registro e gravação de imagem, pois o mesmo tem aferição pelo Inmetro, portanto não existe fábrica de multas. “E ainda não penalizamos os bons motoristas, pois respeitamos o artigo 267 do Código de Trânsito – que permite a conversão de multas de velocidade de natureza média em advertência, bastando o recorrente apresentar uma declaração do Detran, comprovando que não sofreu qualquer penalização de trânsito nos últimos 12 meses”, ressaltou França.

Vito Califano