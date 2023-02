Mais Tecnologia: Pinda adere à tecnologia para desconto nas multas de trânsito

A cidade é a sétima no Estado a participar do convênio; Sistema de Notificação Eletrônica permite desconto de até 40% no pagamento de multas Segundo município certificado com o título de “Cidade Inteligente”, Pindamonhangaba prossegue nas ações de avanço em tecnologia buscando facilitar a vida de seus moradores. A partir deste mês, a Prefeitura do município firmou sua adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), tecnologia que permite o recebimento eletrônico de multas com desconto de até 40% no pagamento.

Com uma frota de mais de 100 mil veículos, a cidade é a sétima no Estado a participar do convênio ao lado de municípios como Campinas, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Pedregulho, Itararé e Amparo.

Para beneficiar os motoristas de Pindamonhangaba, a Secretaria Municipal de Segurança, através do órgão autuador fez a integração ao sistema, cobrindo todas autuações em rodovias federais, centenas de prefeituras e quase a totalidade dos Detrans.

A partir de agora, o proprietário ou condutor do veículo, para ter direito ao desconto de 40%, deve fazer seu cadastro e aderir ao SNE no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito ou no Portal de Serviços Senatran. O motorista precisa reconhecer que cometeu a infração de trânsito. Pessoas jurídicas também podem utilizar o sistema, mas apenas no ambiente web.

Com a habilitação no sistema, o motorista ou proprietário passará a receber, de forma eletrônica, todas as notificações de infrações dos órgãos autuadores que já realizaram a adesão. É possível conhecer detalhes de cada multa, reconhecer o cometimento da infração, copiar o código de pagamento e, ainda, realizar a indicação do condutor responsável pela infração. O app da CDT está disponível gratuitamente na App Store e Google Play.

O desconto de até 40% é válido somente para as infrações cometidas após 14 de fevereiro de 2023, data da adesão do órgão autuador de Pindamonhangaba, e após a adesão do aplicativo pelo usuário, que poderá realizar o cancelamento da adesão do veículo ao SNE a qualquer tempo, voltando a ser comunicado das suas notificações de autuação e penalidades por via postal, caso prefira.

“A partir de agora todas as multas aplicadas pelo órgão de trânsito de Pinda poderão ser quitadas com desconto, desde que o motorista esteja cadastrado nesse sistema. Mais uma ferramenta que pedimos agilidade da nossa equipe para beneficiar nossos condutores”, afirmou o prefeito Dr. Isael Domingues.

Tecnologia

O Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) é uma solução tecnológica, ou seja, uma comunicação virtual, desenvolvida pelo Serpro para a Secretaria Nacional de de Trânsito (Senatran). Para os motoristas, a grande vantagem é a redução no preço das infrações, mas merece destaque também a facilidade para o pagamento e o acompanhamento das notificações.

Para o órgão autuador, o sistema destaca-se pela redução no custo por notificação de infração, celeridade na entrega das notificações e aumento da efetividade no pagamento das multas.

O Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) está disponível também para empresas, que devem fazer o cadastro e adesão pelo endereço eletrônico https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br

Vito Califano