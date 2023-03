Mais três réus por atacar judeus em 2005 em Porto Alegre são julgados

Homens são acusados de tentativa de homicídio qualificado, por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa dos ofendidos. Outros seis acusados já foram julgados e condenados. Sorteio de jurados no júri de skinheads em Porto Alegre

Começou, na manhã desta terça-feira (28), o julgamento de mais três réus acusados de atacar um grupo de judeus em Porto Alegre em 2005. A previsão é de que o júri ocorra até a quinta-feira (30). Valmir Dias da Silva Machado Júnior, Israel Andriotti da Silva e Leandro Maurício Patino Braun, são acusados tentativa de homicídio qualificado (motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa dos ofendidos) contra um grupo de jovens judeus.

A sessão é presidida pela juíza de direito Lourdes Helena Pacheco da Silva, titular do 2º Juizado da 2ª Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre. Durante os três dias de júri, serão ouvidas 11 testemunhas, cinco de acusação e seis de defesa. Além disso, os três jovens judeus e os réus devem ser ouvidos.

A defesa de Valmir Dias da Silva Machado Júnior, representada pelos advogados Gustavo Saar Gemignani e Manoel Pedro Castanheira, informou que comprovará “a total inocência de seu cliente, com a prova já apresentada no processo, desde seu início. Reafirma a total confiança de que será feita a justiça a Valmir.”

Os advogados José Paulo Schneider dos Santos, Matheus da Silva Antunes e João Augusto Ribeiro Kovalskim, que representam Israel Andriotti da Silva disseram ao g1 que esperam que o júri coloque um ponto final nesta “injusta acusação que se arrasta por absurdos 18 anos”. Destacam ainda que serão apresentadas provas da inocência de Israel.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Leandro Maurício Patino Braun.

Ao todo, nove pessoas foram acusadas do crime. O processo sofreu uma cisão, e em setembro de 2018, três homens foram condenados. Já em março de 2019, outros três foram condenados.

O caso

Segundo o Ministério Público, na madrugada do dia 8 de maio de 2005, Rodrigo Fontella Matheus, Edson Nieves Santanna Júnior e Alan Floyd Gipsztejn caminhavam pela esquina das ruas Lima e Silva e República, no bairro Cidade Baixa, quando foram atacados por um grupo de skinheads, de ideologia neonazista.

As vítimas usavam quipás (pequeno chapéu em forma de circunferência, usado pelos judeus). O grupo de agressores estava dentro de um bar quando avistaram os rapazes em frente ao estabelecimento. Rodrigo Fontella Matheus foi golpeado com arma branca, socos e pontapés.

Edson Nieves Santanna Júnior e Alan Floyd Gipsztejn também foram atacados pelo grupo, mas conseguiram escapar e buscaram abrigo dentro de estabelecimentos.

