‘Mais um pouco, dava pra pegar ele pelo andar de baixo’, diz morador que tentou salvar homem durante incêndio em Campinas

Moradores do condomínio Meinhaus, em Campinas (SP), atingido por um incêndio na manhã desta quarta-feira (1) disseram que chegaram perto de salvar o homem que se pendurou na janela do 11º andar para tentar sobreviver às chamas. A vítima, um jovem de 27 anos, estava sozinho no apartamento e morreu após cair de uma altura de 40 metros.

Segundo um dos vizinhos que ajudou, um grupo subiu no andar do incêndio e viu que já saía fogo pela porta de entrada da residência. Enquanto isso, no 10º andar, outras pessoas conseguiram arrombar a porta, mas já era tarde. Assista aos depoimentos no vídeo acima.

“Quando chegou lá na porta, o fogo já estava saindo pela porta, pelo lado de fora, e a gente deu um primeiro combate de incêndio lá. Arrombamos a porta. Mais um pouco, dava pra pegar ele pelo andar de baixo. Tinha uma pessoa que conseguiu arrombar a porta do andar de baixo pra poder socorrer, mas quando a gente chegou, ele pulou, não deu tempo.”

Os moradores usaram equipamentos de combate a incêndio do próprio prédio, enquanto aguardavam o Corpo de Bombeiros. Douglas Aparecido é um dos vizinhos que acordou com os gritos de socorro e tentou o resgate. Ele disse que eles chegaram ate a última porta.

“A gente saiu pra fora e ele já estava pendurado na sacada da casa dele. Na hora que a gente chegou lá em cima, a gente estourou um monte de portas, só que não deu tempo. A hora que a gente estourou a última porta, a gente viu que ele estava caindo”.

O fogo começou por volta das 6h30 e as causas ainda serão investigadas, segundo os bombeiros. Também foi feita perícia no local. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Chamas destruíram apartamento

O jovem morava com a família, mas estava sozinho na residência quando as chamas se alastraram e tomaram conta de todo o apartamento, localizado no bairro Jardim Samambaia.

Ele conseguiu sustentar o próprio peso por alguns minutos antes da queda. Veja detalhes no vídeo abaixo.

O helicóptero Águia da Polícia Militar chegou a ser acionado e sobrevoar o prédio, mas não houve tempo para o resgate. A morte foi confirmada por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Às 7h30 o fogo já tinha sido controlado.

“O local está seguro, o fogo foi extinto, mas o apartamento está totalmente danificado. Foi queimada a área da cozinha, sala e demais ambientes por causa da caloria e da fumaça.”, disse o tenente Lira do Corpo de Bombeiros.

O prédio foi evacuado durante o incêndio. Não houve mais feridos. Também não houve danos na estrutura do edifício e os demais moradores puderam retornar às suas casas. O incêndio será investigado pela Polícia Civil.

