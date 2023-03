Maite Caceres kompleton formacionin e Campos Racing 2023 për sezonin inaugurues të Akademisë F1

Campos Racing ka njoftuar se Maite Caceres do t’i bashkohet atyre për sezonin inaugurues të Akademisë F1 – me skuadrën spanjolle duke u bërë skuadra e parë që konfirmon formacionin e tyre të plotë për sezonin 2023. Caceres i bashkohet spanjollës Nerea Marti dhe vrapueses franceze Lola Lovinfosse.

Pasi bëri debutimin e saj me një vend në Kampionatin Uruguajan Formula 4 2021, 19-vjeçarja kaloi në SHBA për të konkurruar në sezonin 2022 USF Juniors. Atje, Caceres fitoi rezultatin më të mirë të 11-të.

Përpara debutimit të saj në Akademinë F1, Caceres tha: “Jam shumë e emocionuar që do të punoj me Campos Racing me një histori të tillë në motorsport për këtë vit.

“Këtë muajin e kaluar kam qenë në kontakt të ngushtë me ta dhe mund të shoh vërtet vendosmërinë dhe kompromisin që ka ekipi, vlera të cilat i ndaj. Ne do të vazhdojmë të punojmë për të arritur qëllimet tona së bashku.”

Pilotja e tetë e F1 Academy njoftoi se Caceres do të marrë përvojën e saj të parë të serisë gjatë testeve parasezonale në Barcelonë nga 11-12 Prill, përpara hapjes së sezonit në Spielberg më 28-29 Prill.

Të mërkurën, u njoftua se ish-piloti i zhvillimit të Williams dhe Drejtoresha e Ekipit të Venturi Formula E, Susie Wolff, ishte emëruar Drejtoreshë Menaxhuese e Akademisë F1, me britaniken duke thënë për rolin e saj të ri: “Akademia F1 paraqet një mundësi për të promovuar ndryshimin e vërtetë në vendin tonë. industrisë duke krijuar strukturën më të mirë të mundshme për të gjetur dhe ushqyer talentet femra në udhëtimin e tyre drejt niveleve elitare të motorsportit, si brenda ashtu edhe jashtë pistës.

“Ka shumë punë për të bërë, por ka edhe një vendosmëri të qartë për ta bërë këtë të drejtë. Duke e bërë këtë, unë besoj se Akademia F1 mund të përfaqësojë diçka përtej garave.”

