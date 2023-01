Major Negreiros toma posse e assume vaga na Câmara Municipal de Palmas

Parlamentar fica no lugar de Filipe Martins (PL), eleito deputado federal em 2022. Novos suplentes serão empossados na quarta-feira (1º). Vereador Major Negreiros durante solenidade de posse

Chico Sisto/Câmara de Palmas

O vereador suplente major Negreiros (PSDB) tomou posse na manhã desta terça-feira (31), na Câmara Municipal de Palmas. Ele ocupa a vaga deixada pelo vereador Filipe Martins (PL), que renunciou ao ser eleito deputado federal nas eleições gerais de 2022.

Natural de Pastos Bons (MA), Raimundo Rego de Negreiros, ou Major Negreiros, já se elegeu como vereador por dois mandatos. Também assumiu a presidência da Casa de Leis na primeira vez que foi eleito.

“Trabalhei incansavelmente todos esses 12 anos de mandato que eu já tive a fim de que a confiança do povo palmense em mim depositada fosse transformada em coisas palpáveis, em obras, em cidadãos seguros, em melhorias no sistema de saúde, em melhoria do comércio, que tem que crescer a cada dia, e por último, em fomentar o agronegócio para que se tornasse uma base para nossa população”, disse o vereador durante a posse.

Na eleição de 2020, Major Negreiros teve 1.207 e ficou como suplente.

LEIA TAMBÉM:

Suplentes para a Câmara Municipal de Palmas vão tomar posse em duas sessões; confira

Em meio a polêmica, Folha toma posse como presidente da Câmara de Palmas após decisão de Gilmar Mendes

Quem é Elaine Rocha, suplente que assume vaga da vereadora Laudecy Coimbra durante afastamento de 120 dias

Mais suplentes

Na quarta-feira (1º) será a vez de empossar Josmundo Vila Nova (PODE) e Clayzer Magono Duarte (PDT), conhecido como Nego do Palácio. A solenidade está marcada para as 17h.

Os novos parlamentares vão ocupar as vagas de Janad Valcari (PL) e Moisemar Marinho (PSB), que deixam os cargos para assumirem como deputados estaduais na Assembleia Legislativa.

De acordo com a Câmara, a abertura do Ano Legislativo 2023 será no dia 7 de fevereiro, às 9h. A sessão solene será transmitida ao vivo pelo canal da Câmara no Youtube.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Rienzo