makeup-d’estate:-ecco-i-4-segreti-per-non-far-colare-il-trucco-anche-al-mare-e-col-caldo

Ormai è giunta l’estate e inizia a far sempre più caldo, soprattutto nei giorni che seguiranno. Ciò comporta, in particolare alle donne, la poca voglia di truccarsi soprattutto per coloro che sudano di più. Ci sono, però, dei segreti per far si che il trucco duri nonostante il sole cocente cosicché ci si possa truccare e rendersi uniche anche con temperature roventi. Ecco alcuni consigli per voi.

Molto spesso, in estate, a causa del caldo, si tende a truccarsi poco quanto niente e ad utilizzare solo i prodotti indispensabili. C’è proprio la tendenza a stancarsi ad elaborare particolari makeup poiché poco tempo dopo il calore li renderà vani. Questo, in alcune donne, comporta insicurezza e disagio fin quando il viso non inizia man mano ad abbronzarsi. In questo articolo vi sveliamo come rimediare. Innanzitutto, è necessario lavare per bene il viso con acqua fredda e asciugare. Il primo prodotto da utilizzare è un primer o una crema a gel così si asciuga subito e non provoca sudore.

I migliori alleati del makeup per sopravvivere al caldo sono i prodotti waterproof, ossia resistenti all’acqua e, dunque, al sudore. Tra questi è indispensabile avere il mascara, l’eyeliner o matita occhi e la tinta labbra che di per se è già resistente. Per quanto riguarda il viso, non bisogna esagerare poiché è la parte che tende più a sudare. Per cui sarà necessaria la cipria, fondamentale per asciugare eventuali eccessi di sebo e mantenere la pelle opaca. La si deve picchiettare una volta messo il correttore o una crema colorata con protezione solare.

In estate è meglio non utilizzare il fondotinta o, se proprio si vuole, è necessario uno di bassa coprenza ed opaco, mai luminoso. Se lo si utilizza, è assolutamente indispensabile, poi, l’utilizzo della cipria. Un altro escamotage è quello di usare correttori e ombretti in polvere per evitare “l’effetto panda” qualora ci si esponesse al sole o a contatto con l’acqua. Tutti i prodotti makeup per l’estate devono essere mat e non luminosi altrimenti tenderanno sempre più a mettere in risalto l’eventuale sudore.

Lo step finale, invece, dopo aver applicato i prodotti che più si preferiscono, comprende il necessario utilizzo di uno spray fissante che tende a fissare il makeup. Deve essere spruzzato ad una distanza dal viso di circa 20-30 cm.

Con questi consigli state certe che sarà possibile truccarsi nonostante il caldo e le mascherine.

Vi e piaciuto l’articolo? Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News

L’articolo Makeup d’Estate: ecco i 4 segreti per non far colare il trucco anche al mare e col caldo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.