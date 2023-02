É o 35º título da escola de samba do bairro das Rocas. Samba-enredo homenageou deputado estadual Ubaldo Fernandes. Malandros do Samba é a campeã do carnaval de Natal 2023

A Malandros do Samba é a campeã do carnaval de Natal 2023. O resultado dos desfiles das escolas de samba foi divulgado na tarde desta terça-feira (28), na sede da Secretaria de Cultura (Secult-Funcarte), na Cidade Alta.

Com o samba-enredo “Ubaldo: o menino de Tangará para a passarela do samba de Natal”, em homenagem ao deputado estadual Ubaldo Fernandes, a escola de samba do bairro das Rocas somou somou 118,10 pontos no Grupo A, à frente de Águia Dourada (117,50), Balanço do Morro (117,40), Acadêmicos do Morro (114,50) e Batuque Ancestral (107,80).

Os integrantes da Malandros do Samba acompanharam a apuração na sede da Funcarte e iniciaram as comemorações na área externa. É o 35º título de campeã da mais antiga agremiação carnavalesca em atividade em Natal.

Integrantes da Malandros do Samba comemoram título do carnaval de Natal

A premiação para as escolas da elite (Grupo A) é de R$ 50 mil para a campeã; R$ 40 mil para a vice-campeã; R$ 30 mil para a terceira colocada; e R$ 15 mil para a quarta colocada.

No Grupo B, a campeã foi a escola Império do Vale, que conquistou o acesso para a elite do carnaval de Natal em 2024 e faturou premiação de R$ 35 mil.

O segundo lugar ficou com a Asas de Ouro, seguida de Confiança do Samba e Grande Rio do Norte.

Os desfiles das escolas de samba foram realizados nos dias 24 e 25, na Avenida Duque de Caxias, no bairro da Ribeira.

Malandros do Samba homenageou deputado estadual Ubaldo Fernandes

