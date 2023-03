Malberk Dullis (MDB) é eleito prefeito de Redentora em eleições suplementares

Vencedor era único candidato concorrendo. Prefeito e vice eleitos em 2020 tiveram seus mandatos cassados depois de serem condenados por abuso de poder político e econômico. Nico (MDB) foi eleito prefeito de Redentora

Malberk Dullis (MDB), o Nico, foi eleito prefeito de Redentora, no Norte do estado, durante eleições suplementares que ocorreram no domingo (5). Ele era o único candidato concorrendo à prefeitura da cidade e recebeu 2.844 votos, 77,5% do total (houve 611 brancos e 214 nulos). Marcos Cesar Giacomini (MDB) vai assumir a gestão da prefeitura com Dullis.

As eleições suplementares foram determinadas depois que o prefeito e o vice eleitos em 2020 foram condenados por abuso de poder político e econômico. Nilson Costa e Jaime Jung foram afastados dos cargos em outubro de 2022.

