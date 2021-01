Malena, l’attrice a luci rosse si presenta più sensuale che mai. Che completo – FOTO

Malena, una delle attrici a luci rosse più conosciuta ed apprezzata, gioca con le coronarie dei suoi fan lanciando una sfida con in palio il premio dei sogni

Malena non smette mai di far parlare di sé e di accendere gli animi dei suoi tantissimi follower che l’ammirano ogni giorno sul suo profilo Instagram. La bella attrice a luci rosse con l’ultima foto pubblicata ha voluto decisamente mettere alla prova le coronarie dei suoi ammiratori. Nello scatto il suo corpo sinuoso è avvolto da un leggero vestitino nero che è un’inno alle trasparenze. Sotto il velo che l’avvolge infatti è impossibile non notare un sexy completino rosso che fa decisamente fatica a contenere il suo generoso décolleté. La foto riesce ad essere ancora più conturbante grazie soprattutto all’espressione del viso di Malena. Grazie ad uno sguardo ammiccante e al sorriso appena accennato l’attrice è riuscita a coinvolgere i suoi follower in una sfida tutto pepe. Coloro i quali riusciranno a sillabare nei commenti la parola “black” come il colore del vestito vinceranno una sua foto mandata in privato.

Malena, la sexy attrice regina dei film a luci rosse

Malena è ormai stabilmente una delle attrici del genere a luci rosse più amata e conosciuta nel mondo dello spettacolo in generale. La sua carriera nel cinema hard inizia relativamente tardi. Dopo essere giunta infatti alla consapevolezza di aver bisogno di maggiore brivido nella sua vita, abbandona le precedenti esperienze lavorative per presentarsi ad un provino per un film di Rocco Siffredi. L’incontro con l’attore e regista abruzzese rappresenta una vera e propria svolta nel suo percorso professionale.

Da quel momento per Malena si sono infatti spalancate le porte del successo che le hanno permesso di mostrare al pubblico il suo lato “biricchino”. Nel 2017 Malena ha cercato anche nuove strade classificandosi quinta a L’isola dei famosi.