Malgioglio in tv con una sorpresa: è amore? Fans al settimo cielo | VIDEO

Gli atteggiamenti da star gli sono propri da sempre, ed anche questa volta Cristiano Malgioglio non fa eccezione. Con lui c’è un bellissimo.

Ed ecco che pure Cristiano Malgioglio fa il proprio grande ritorno sulle scene. Arriva l’estate e pure la star siciliana irrompe in radio con una delle potenziali hit della bella stagione.

Cristiano Malgioglio Foto screenshot

Il titolo è “Todos Me Miran”, per una rivisitazione moderna di quello che in origine fu una canzone di Gloria Trevi.

Il videoclip ufficiale si è avvalso della presenza del bellissimo Michael Terlizzi, ex gieffino di lungo corso. Ma ci sono tanti altri bei maschi e lusso ovunque, proprio nello stile di Cristiano Malgioglio. Però è di Terlizzi che lui tesse le lodi, parlando di un volto pulito, giovane. Quasi come se ci fosse un debole per lui.

Proprio “Malgy” racconta l’esperienza vissuta nel girare questo video, parlando del divertimento vissuto e del significato intrinseco che stanno alla base del testo e della musica.

Questo è in tutto e per tutto un inno alla libertà, a fare quel che si vuole, con l’augurio che tutto questo possa durare per tutta la vita

Le parole importanti che non bisogna trascurare

Dal cantante arrivano anche alcune importanti dichiarazioni che riguardano l’omofobia. Un qualcosa di odioso, che però nel suo caso non si è mai manifestato.

Di attacchi in tal senso Malgioglio non ne ha mai ricevuti, ma lui per primo è del tutto contrario a forme di odio come queste.

Lui manda un messaggio di solidarietà a tutti coloro che hanno dovuto sopportare qualcosa del genere. Il cantante reputa incomprensibili azioni di discriminazione e di odio basate sulla non accettazione di volere amare chi si vuole.

A suo avviso però i problemi nascono spesse volte dentro alle famiglie, in casa. Quando invece occorrerebbe il dialogo, servirebbe parlare e far vincere sempre l’amore e gli affetti su tutto.

Anche a livello politico si parla molto di questo. Ma certi personaggi anche molto in vista dovrebbero capire che essere omosessuali è un non problema. Una cosa che non nuoce a nessuno.

Ed anche un modo per misurare l’intelligenza e la tolleranza di alcuni: sono quest’ultimi che hanno bisogno di essere corretti, nel caso.