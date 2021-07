Malgioglio racconta l’ultima chiamata con Raffaella Carrà: «Una telefonata di addio»

Cristiano Malgioglio è molto scosso dal lutto di Raffaella Carrà; i due non erano solamente amici, ma anche collaboratori: l’ex gieffino, infatti, è autore di diversi successi dell’iconica showgirl, come ad esempio Forte Forte Forte, Ciak e Innamorata. Il cantante ha voluto ricordare la sua amica scomparsa e in particolare la loro ultima telefonata. Leggi…

Mi piace: Mi piace Caricamento...