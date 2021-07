Malika Ayane riempita di insulti, la cantante fa chiarezza: cosa è accaduto

La cantante si è trovata con i social e la mail sommersa di insulti per un caso di omonimia, la sua risposta su Twitter è al vetriolo.

Negli anni non abbiamo mai avuto modo di sentire notizie di gossip che mostrassero la cantante arrabbiata o offesa per qualcosa che le era accaduto.

La sua vita privata infatti è mantenuta nel massimo riserbo come quella sentimentale di cui ha deciso di parlare il meno possibile.

Eppure è accaduto un episodio che ha mandato su tutte le furie Malika Ayane, tanto da costringerla a pubblicare un consistente messaggio su Twitter in cui esprime tutto il suo astio. Ecco cos’è accaduto e le parole della donna.

Malika Ayane non ci sta, parole dure: “Non sono io”

La cantante, erroneamente scambiata per Malika Chalhy, la 22enne toscana cacciata di casa dai genitori qualche mese fa perché omosessuale, sta ricevendo valanghe di tweet di insulti da parte di utenti che credono di parlare con la giovane ragazza toscana.

Cari #fulminidiguerra che mi intasate la mail e i social con insulti o espressioni di solidarietà, ho una notizia per voi: la Malika che cercate non sono io. Incredibile che nel 2021 ci siano più donne con lo stesso nome, eh? Che poi, se volete mandare messaggi d’amore siete i benvenuti – se d’odio un po’ meno ma avrete le vostre ragioni – purché siano per me stessa medesima. #sipuofare, scrive Malika Ayane visibilmente sconvolta.

La cantante è stata infatti scambiata per la Chalhy al centro di una grossa polemica in questi giorni per il modo assurdo con cui ha impiegato i fondi ricevuti in solidarietà dagli italiani dopo essere stata mandata via di casa dalla famiglia.

La ragazza ha usato quei soldi per comprare una Mercedes e un cagnolino da 2500. Lei si è difesa, ma la polemica non accenna a placarsi.