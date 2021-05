malika-chaly,-arriva-finalmente-una-bellissima-notizia:-l’annuncio

Arriva finalmente una bellissima notizia per Malika Chaly, l’annuncio della ragazza su Instagram: ecco le sue parole

Malika Chaly, bellissimo annuncio: le sue parole sui social (Fonte: Instagram)

La storia di Malika Chalhy ha scosso l’opinione pubblica. La ragazza, ventiduenne e originaria di Firenze, ha denunciato entrambi i genitori perchè, dopo aver svelato di amare un’altra ragazza, è stata addirittura minacciata di morta. La ragazza ha deciso così di andare via di casa. La sua storia è divenuto di dominio pubblico in seguito ad un servizio de Le Iene. Dopo il servizio, in molti si sono mossi per sostenere la ragazza. È stata addirittura avviata una raccolti fondi per aiutare la ragazza e in pochi giorni sono stati raccolti migliaia di euro. La ragazza in seguito ha mantenuto la promesso, donando in beneficenza i fondi raccolti.

Malika Chaly, bellissima notizia: l’annuncio

La storia di Malika Chaly ha commosso l’opinione pubblica. In molti si sono mossi per sostenere la ragazza, sia moralmente che economicamente. La ventiduenne, dopo aver abbandonato la casa dei suoi genitori, adesso può finalmente festeggiare. Per lei e per chi l’ha sostenuta, infatti, arriva una bellissima notizia. È proprio Malika ad annunciarlo sul suo account Instagram: “Ho pagato un prezzo troppo alto per l’età che ho, ma saprò dare amore alla famiglia che mi sono scelta, all’amore per cui farei follie. Finalmente a casa!”. La ragazza ha pubblicato una foto in cui si intravedono delle mani, il suo cagnolino e uno scorcio della casa.

Malika ha poi proseguito nel post su Instagram: “Questa libertà, quest’amore e questa soddisfazione l’ho dovuta e la sto tutt’ora pagando a caro prezzo. Ho passato mesi da incubo, mesi in cui non mangiavo, non dormivo e mi sentivo il respiro spezzato”.