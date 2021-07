malika,-georgette-polizzi-dice-di-lei-“ilary-blasi-la-chiama-tutti-i-giorni-…”

Ricorderete tutti Malika Chalhy, ovvero la giovane ragazza fiorentina la quale nei mesi scorsi è stata protagonista di un brutto caso di omofobia che ha lasciato migliaia di persone davvero esterrefatte e senza parole. Sembra che in queste settimane però la giovane donna, da vittima sia passata ad essere la carnefice. Inevitabilmente da questa incredibile storia, Malika non ha potuto che trarne vantaggio soprattutto in termini economici visto che sono state fatte delle donazioni a suo favore ma è stata anche ospite in molti programmi televisivi. Adesso spunterebbero anche dei cani molto costosi di sua appartenenza ed anche delle auto di una certa importanza e valore. Si parlerebbe proprio in queste ore anche di reality. Per tutte queste ragioni, sono in molti a pensare che in realtà forse in questa vicenda ci siano dei buchi oscuri. Ma vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Malika Chalhy e la partecipazione ai reality

In realtà pare che sia stata la stessa Malika la scorsa settimana a confessare di essere stata contattata per andare a Grande Fratello vip. ”Ricordate che sono una che ha perso i punti di riferimento. Qualcuno mi voleva mandare a fare il Grande Fratello. Io però ho detto di no. Perché voglio lottare per le buona cause, e al di là della ma macchina lo farò“. Queste sono state le parole di della giovane ragazza fiorentina. Ad ogni modo, della ragazza che è stata cacciata da casa dai suoi genitori soltanto perché lesbica se ne è parlato anche nel programma Il bianco e il nero di Gabriele Parpiglia.

Georgette Polizzi su Malika a Il bianco e il nero di Gabriele Parpiglia

Nello specifico ad esprimere il suo punto di vista su questa storia è stata Georgette Polizzi la quale però ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto importanti. “Ho conosciuto Malika ai Magna Grecia Awards in Puglia. Ho avuto modo di conoscerla perché si è avvicinata a me e mi conosceva alla perfezione, sapeva tutto. Mi ha detto addirittura di aver comprato un giacchino da me. Posso dire che era davvero tanto carina nei miei confronti. Una sera eravamo a cena con altre persone e lei mi ha chiesto di appartarci per parlare. Ha iniziato a dirmi che lei aveva Ilary Blasi che la chiamava tutti i giorni perché voleva che facesse L’Isola dei Famosi“. Queste le dichiarazioni di Georgette Polizzi, la quale sembra che nel corso del suo intervento abbia ancora aggiunto il fatto che durante la conversazione con la 22enne quest’ultima non facesse altro che parlare di personaggi famosi.

I dubbi di Georgette

A dire di Georgette, la 22enne pare sapesse tutto dei personaggi famosi e di tutto ciò che riguarda il mondo dello spettacolo. A stupire l’ex protagonista di Temptation Island, inoltre sarebbe stato anche il fatto che la 22enne, nonostante abbia tanto parlo con lei non abbia comunque mai fatto cenno a donazioni o a donare qualcosa a qualche associazione. Qualcuno, insomma, starebbe iniziando a dubitare su Malika.