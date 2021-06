Dopo il malore Christian Eriksen è ancora in ospedale: quali sono le condizioni del calciatore dell’Inter e della Danimarca e quale possono essere le possibili cause

Malore Christian Eriksen: quali sono le condizioni del calciatore danese

Lo ricorderà ancora molto a lungo quel sabato 12 giugno, dopo aver subito improvvisamente un malore Christian Eriksen è considerato fuori pericolo. Un sospiro di sollievo che si è potuto tirare definitivamente anche dopo il selfie pubblicato dai lui stesso sui suoi canali social, in cui si mostra con un viso stanco ma sorridente.

Dopo aver rischiato seriamente la vita improvvisamente, durante la gara contro la Finlandia, ora è il momento delle analisi approfondite per il calciatore.

Malore Christian Eriksen: le possibili cause

Il numero 24 dell‘Inter e 10 della nazionale danese non è ancora stato dimesso dall’ospedale di Copenaghen. Nonostante le sue condizioni stiano migliorando ora i medici stanno indagando su quali possono essere state le cause che hanno portato al malore improvviso.

Si ipotizza una miocardite di origine virale, che significherebbe una concreta possibilità di ritorno all’attività agonistica, o che il malore possa essere dovuto a qualche patologia congenita. Il tutto è ancora da chiarire, e i tempi di certo non saranno brevi e nulla viene escluso o lasciato al caso su cosa abbia potuto causare il malore improvviso e fulminante.

Come sono scesi in campo i calciatori della Finlandia

Dopo aver temuto il peggio, come tutto il popolo del pallone e non solo, i calciatori della Finlandia nella sfida contro odierna contro la Russia, valida per la seconda giornata del Gruppo B, terminata 1 a 0 per i russi, sono scesi in campo durante il pre gara con una t-shirt con una scritta a sostegno di Eriksen: “Get well Christian” recita la maglietta che tradotta letteralmente vuol dire “guarisci Christian”, accolti dagli applausi di tutti i tifosi presenti.

Nel frattempo, la nazionale danese si sta preparando per affrontare il Belgio per la seconda sfida del girone, che può di già essere considerata decisiva per le sorti della Danimarca.

Ma, nonostante ciò, si preannuncia un grande omaggio al Paken Stadium di Copenaghen, probabilmente una standing ovation al 10° minuto da parte di tutto lo stadio, e di certo striscioni e cori a sostegno del campione dell’Inter si sprecheranno, per tutta la durata della gara.