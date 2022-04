Lutto nel mondo dello sport siciliano per la morte a Milazzo di Ernesto Dall’Oglio, 59 anni, padre del calciatore del Palermo Jacopo. Dall’Oglio era molto conosciuto per la sua attività di preparatore dei portieri e recentemente era stato scelto dall’Asd Lipari per una scuola calcio per portieri. In carriera ha lavorato nel settore giovanile della Reggina…

L’articolo Malore improvviso, morto preparatore dei portieri e padre del calciatore rosanero proviene da Grandeinganno.