Malore per Maria de Filippi, Annullate le registrazioni di Uomini e Donne. Fan in ansia, cos’è successo

La notizia è trapelata da poche ore e ha già fatto il giro del web. Ancora nessuna conferma o smentita sulle condizioni di salute di Maria De Filippi. Malore per Maria De Filippi? Questo il giallo che nelle ultime ore si sta alimentando sui social. Ad allarmare i fan della celebre conduttrice è stata la notizia relativa alla momentanea sospensione delle registrazioni di alcune sue trasmissioni. Ancora nessuna conferma o smentita sulle condizioni di salute della regina di Canale 5. Attualmente l’unica cosa che è trapelata è che è stata annullata la registrazione di Uomini e donne.

Uomini e Donne, le puntate registrate 19 maggio

Questa settimana non sono state registrate le puntate di sabato e domenica, come di consueto. L’ultima puntata risale a mercoledì 19 maggio. Vediamo cos’è successo. La puntata di Uomini e Donne inizia con Gemma Galgani che litiga di nuovo con Isabella e si risiede al centro con Aldo per parlare sempre delle stesse cose. Ridicono esattamente ciò che hanno detto la scorsa puntata per un’ora (ne verrà fuori una puntata intera): Gemma accusa lui di essersi tirato indietro con la scusa di Isabella, poi che Isabella è fredda, calcolata e razionale.

Aldo confessa di essersi tirato indietro perchè in realtà non la vede presa come sta dichiarando, infatti in passato, con altri cavalieri di Uomini e Donne, quando uno le diceva NO lei continuava a lottare imperterrita per quella persona, mentre lui benchè l’avesse friendzonata le ha continuato a mandare messaggi e lei è rimasta impassibile. Gianni lo attacca difendendo Gemma, Tina nemmeno a dirlo è sempre contro di lei invece. Isabella le risponde a tono ma fino ad un certo punto perchè alla fine non vuole mettersi al suo livello.

Isabella poi si siede al centro con Maurizio e dice che le cose tra loro stanno proseguendo bene, lui dice che la donna non è poco passionale come la descrive Gemma. Lei è uscita anche con un altro signore però decidono di rimanere soltanto amici. Scendono altri tre signori per lei a dimostrazione che forse non è così fredda e lo fanno notare a Gemma che però non si smuove dalla sua idea poco carina sulla rivale di Uomini e Donne.

Si passa a Sara con Mauro, stanno bene insieme e continuano a vedersi, ormai Biagio è dimenticato per sempre. Momento breve tra Ida e Gabriele. Si sono messaggiati molto in settimana ma mai chiamati al telefono tranne ieri perchè lei avendo bucato la gomma della macchina era depressa e lui l'ha chiamata per sostenerla. Gabriele spiega che le ha telefonato poco per andarci piano non sapendo lei come volesse procedere, ma le ha sempre mandato messaggi su whatsapp e dedicato anche video di canzoni e poi appena lei gli ha fatto notare che gradiva più telefonate lui l'ha chiamata subito dimostrandole che ci tiene davvero. Nonostante ciò Ida decide di interrompere la loro conoscenza ad Uomini e Donne e dà il due di picche al povero Gabriele.