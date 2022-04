In aeroporto Dramma domenica sera 24 aprile su un volo Ryanair atterrato allo scalo di Orio al Serio attorno alle 21: un passeggero di 59 anni, di nazionalità belga, ha accusato un malore nelle ultime fasi del volo. Il comandante ha avvertito la torre di controllo, in modo che non appena l’aereo ha toccato terra sono…

Read More “Malore sul volo Ryanair, muore passeggero 59enne belga” »

L’articolo Malore sul volo Ryanair, muore passeggero 59enne belga proviene da Grandeinganno.