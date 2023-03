maltempo-a-catanzaro,-si-lavora-per-garantire-la-sicurezza-delle-strade-dopo-la-bomba-d’acqua

“L’amministrazione comunale si è prontamente attivata, nel corso del pomeriggio, per monitorare la sicurezza sulle strade dopo la bomba d’acqua abbattutasi in città”. Lo comunica in una nota l’assessore alla gestione del territorio di Catanzaro, Raffaele Scalise.

“Gli uomini del settore gestione del territorio, della Polizia Locale e del Gruppo di volontari della Protezione civile – dopo l’attivazione del Coc a seguito dell’aggiornamento dell’allerta meteo – hanno effettuato diversi sopralluoghi ed interventi dalla zona stadio, passando per il centro storico, Cava, Santo Janni, Piano Casa fino a Lido, per scongiurare rischi per la pubblica incolumità ed effettuare le operazioni urgenti a salvaguardia del territorio e della viabilità. Nella giornata di domani, di concerto con la Sieco, saranno inoltre ripulite le strade maggiormente interessate dalla presenza di detriti trasportati dalla pioggia per liberare totalmente le carreggiate. La situazione é, dunque, sotto controllo, ma continueremo a monitorare eventuali necessità che dovessero sopraggiungere”.

