maltrattamenti-a-scandiano,-marito-denunciato-e-allontanato-da-casa

Scandiano (Reggio Emilia), 20 marzo 2023 – Offese, minacce di morte, violenze che duravano da almeno un paio di mesi, con maltrattamenti pure in presenza dei figli minorenni. Una vita d’inferno per una donna, vittima dell’atteggiamento violento del marito. I carabinieri di Scandiano – competenti per la zona teatro dei fatti – hanno raccolto la denuncia della donna, terrorizzata da quella situazione, avviando gli accertamenti. Che hanno portato alla denuncia di un uomo di 44 anni, abitante a Scandiano, per maltrattamenti in famiglia aggravati. E la magistratura ha pure ottenuto dal giudice l’applicazione dell’allontanamento dell’uomo dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alla vittima e dai luoghi da lei frequentati. Deve restare distante dalla moglie, almeno a un chilometri. E non può nemmeno comunicare con lei, per nessun motivo. Dalle indagini è emerso che in più occasioni, a seguito di una gelosia ossessiva, si sarebbe arrivati a minacce di morte e violente aggressioni verbali e fisiche contro la donna, controllandola in ogni movimento sia in casa sia fuori, vietandole di uscire se non in sua compagnia, perseguitandola anche sul posto di lavoro e giungendo addirittura a controllare il numero delle docce e lo stato dei suoi indumenti intimi. E poi minacce: “Ti porto al cimitero, se non righi dritto ti faccio a pezzi e ti butto lì dentro nei cespugli”, con l’aggiunta di schiaffi e spintoni.

Vittorio Ferla