Mamma 23enne toglie la vita ai suoi tre bambini, il motivo è tremendo, l’ultimo gesto del marito l’aveva distrutta

Molly Cheng è la responsabile di una tragedia che ha coinvolto l’intera famiglia. Si tratta di una giovanissima madre di 23 anni che non è riuscita ad accettare e a superare il dolore per il suicidio del proprio uomo. A quel punto, non sceglie solo di togliersi la vita a sua volta ma anche di toglierla ai suoi figlia, ponendo dunque fine a quel che di quella famiglia rimaneva. Parliamo di ben tre bambini, dell’età di 3, 4 e 5 anni. La modalità con cui li ha uccisi è agghiacciante. Vediamo i dettagli.

La tragedia familiare è avvenuta a Maplewood, in New Jersey. Tutto è partito con il suicidio del padre, Yee Lee, avvenuto nell’abitazione di famiglia e tramite un’arma da fuoco. Le cause che hanno portato a tale gesto sono del tutto sconosciuto. Stando alle parole di molti amici e conoscenti, si trattava di una famiglia molto unita e dunque arriva ad un atto tanto estremo sempre inspiegabile dall’esterno. La moglie, non riuscendo a sopportarne il dolore, decide di suicidarsi a sua volta. Ma prima di farlo, commette un gesto assolutamente insano.

Molly Cheng infatti decide di affogare nel lago vicino casa i suoi 3 figli prima di togliersi la vita. Prima di farlo, era stata proprio la donna a ritrovare il corpo del marito pieno di sangue e a chiamare gli agenti. Durante le indagini circa il suicidio di Yee Lee, la moglie sembrava essere scomparsa dalla circolazione insieme ai suoi figli. Alcuni parenti hanno iniziato a far presente, alla polizia locale, il fatto che si fossero perse le loro tracce. La polizia ha quindi iniziato ad indagare anche su quest’altro fronte, trovandosi di fronte ad una vera e propria tragedia.

La madre era, infatti, disperata. Aveva più volte confidato la sua incapacità di fronteggiare una situazione tanto grande. Il dolore per la morte del marito era troppo grande da affrontare ed era sicura di non riuscire a proseguire. Questo il motivo che si nasconde dietro l’intera tragedia di famiglia. La donna avrebbe quindi deciso di togliersi la vita e di porre fine anche a quella dei suoi 3 figli. I bambini sono stati affogati al dnais-Sucker Lake Park, a Vadnais Heights.

Anche Molly Cheng si è poi suicidata nello stesso lago. Le indagini hanno confermato la dinamica degli eventi. Tutti e 4 i corpi sono stati infatti ritrovati nel fondo del lago, dopo moltissime ore di ricerca. I primi corpi ad essere ritrovati sono stati quelli dei bambini. Successivamente, qualche ora dopo, è emerso anche quello della madre. Sono state ritrovate anche le scarpe dei bimbi ed il cellulare della loro madre. Stando alle indagini è quindi quasi confermato che si sia trattato prima di un omicidio e poi di un suicidio.

