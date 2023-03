“Non possiamo più tollerare offese gratuite, umiliazioni professionali, azioni verbali e fisiche violente”: lo scrive Ancodis in una nota commentando la vicenda di una mamma che, esausta per i troppi compiti assegnati al figlio, ha condiviso nei giorni scorsi un video su Tik Tok in cui si scagliava contro i docenti.

L’articolo Mamma contro i troppi compiti a casa, Ancodis: “Non possiamo più tollerare offese gratuite. Dasco per alunni e genitori violenti” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.

valipomponi