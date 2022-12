Mamma uccide le figlie di 9 e 11 anni per colpa del Natale. L’ultima telefonata alla nonna è da brividi

Mamma uccide le figlie, poi si toglie la vita: ‘Vogliono passare il Natale con papà’. Avevano 9 e 11 anni e si chiamavano Iris e Lara le due piccole morte, uccise dalla persona che nella vita avrebbe dovuto solo proteggerle, la loro mamma. La Spagna è stata scossa da un duplice omicidio e suicidio che ha coinvolto una madre e le sue due figlie.

Paola, una poliziotta di Quintanar del Rey (regione autonoma di Castiglia-La Mancia), ha ucciso le sue bambine Iris e Lara, di 9 e 11 anni, con due colpi di pistola, accecata dalla rabbia per la scelta delle figlie di trascorrere le feste di Natale e anche Capodanno con il papà e la famiglia di lui. La donna ha poi sparato un terzo colpo, che ha posto fine alla sua stessa vita.

La 42enne ha divorziato dall’ex marito e ha ottenuto l’affidamento delle bambine. Dopo tale decisione, all’insaputa dell’ex marito decide di trasferirsi a 600 chilometri di distanza dalla casa paterna facendo tutto di nascosto e intimando le figlie di non svelare nulla di questa decisione al suo ex marito, Santiago. “Non dire a papà che vivremo lì”, ha infatti detto la mamma alla figlia maggiore, secondo il racconto del papà delle giovani vittime, che ha vanamente cercato di impedirle di trasferirsi così lontano chiedendo aiuto a un avvocato.

Questo Natale, le due ragazzine avevano deciso di restare con il padre. Una scelta che la mamma non ha preso affatto bene tanto da compire il gesto estremo. A chiamare la polizia è stata una collega della poliziotta, che non l’ha vista andare al lavoro e quando è andata a controllare a casa ha trovato tre cadaveri. Le ragazze sarebbero state uccise a “distanza ravvicinata”, secondo gli investigatori. La nonna delle due ragazze è stata intervistata da El Mundo e ha confermato la possibile causa scatenante dell’omicidio.

In una chiamata fatta poco prima del tragico epilogo la sorellina maggiore ha infatti detto alla nonna paterna: “La mamma è molto arrabbiata perché passeremo la vigilia di Natale con te e vogliamo passare anche il capodanno qui”. Gli investigatori hanno continuato a indagare per chiarire la dinamica dell’omicidio. Già in passato la poliziotta aveva puntato la pistola contro il suo ex marito dopo le polemiche nate per la custodia delle figlie. Un dettaglio che suggerisce che il gesto potrebbe essere stato premeditato.

